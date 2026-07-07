Uijtdebroeks vindt logische verklaring voor tegenvallende Tour-start: "Dan wordt het moeilijk"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Uijtdebroeks vindt logische verklaring voor tegenvallende Tour-start: "Dan wordt het moeilijk"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Cian Uijtdebroeks beleefde nog niet de Tour de France die hij voor ogen had. Bij zijn debuut in La Grande Boucle mikte hij als kopman van Movistar voluit op de top tien in het algemeen klassement, maar na drie ritten kreeg die ambitie al een stevige knauw. Uijtdebroeks heeft een verklaring.

Onze landgenoot van Movistar zag het al meteen fout lopen in de ploegentijdrit die dit jaar de Grand Départ inluidde. Uijtdebroeks moest lossen nadat hij krampen kreeg net voor de eerste klim. Hij had toen naar eigen zeggen last van krampen, mogelijk door de hitte.

Eén minuut toegeven

In de tweede rit herstelde hij zich enigszins met een 17e plaats op 27 seconden van winnaar Isaac del Toro. Uijtdebroeks noemde het bij Sporza "een serieuze stap vooruit tegenover gisteren".

In de derde rit werd hij 27e en moest hij er twee kilometer voor het einde af. Hij moest uiteindelijk één minuut toegeven op ritwinnaar Tadej Pogacar. Hij kwam achteraf met een duidelijke verklaring voor zijn mindere gevoel in het openingsweekend.

Uijtdebroeks heeft koorts

"Als je niet gezond bent, is het moeilijk", vertelde hij aan de eerder genoemde bron. "Maar ik heb gevochten." Uijtdebroeks voelt zich ziek. "Ja, koorts ... Dat was gisteren al. We zien wel. Of ik kan voortrijden? Dat hoop ik wel. We moeten zien dat ik goed herstel en we moeten alles onder controle houden."

"Ik ben gewoon niet goed en voel me wat draaierig. Of ik kan herstellen? Zeker. Jonas heeft de Giro gereden met covid en zo (sic)", gaat hij verder. "Ik kwam er vandaag nog door, maar dit steelt veel energie. Maar het geeft ook een uitleg voor wat er de voorbije dagen gebeurd is."

Lees ook... TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

Ambities aanpassen?

Uijtdebroeks voelt zich duidelijk niet top en moet zijn ambities mogelijk al aanpassen. De 23-jarige kopman sprak zijn doel voor de Tour nochtans duidelijk uit: de top tien.

Na zijn achtste plaats in de Vuelta van 2023 wil hij nu schitteren in de Tour, maar voorlopig komt het er door omstandigheden nog niet uit. Het is afwachten of hij kan herstellen en stilaan beter kan worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Movistar Team
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

08:20
TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

18:25
"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

07:00
UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

18:12
Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

19:00
De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

16:25
Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

13:00
'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

15:25
Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

12:00
"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend" Opinie

"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend"

11:00
Red Bull-Belg Van Gils kent het verdict na zijn valpartij in de Tour de France

Red Bull-Belg Van Gils kent het verdict na zijn valpartij in de Tour de France

06/07
🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

10:00
Sterke Benoot vloekt hard op groot mankement in het wielrennen: "Het is kut, het is triestig"

Sterke Benoot vloekt hard op groot mankement in het wielrennen: "Het is kut, het is triestig"

09:00
🎥 Rivalen? Uitgerekend Visma steekt cruciale UAE-pion een handje toe met prachtig sportief gebaar

🎥 Rivalen? Uitgerekend Visma steekt cruciale UAE-pion een handje toe met prachtig sportief gebaar

08:30
🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

06/07
Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"

Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"

05/07
Verkeerde strategische gok zadelt Evenepoel op met gemiste kans: "Het heeft niet geweldig uitgepakt"

Verkeerde strategische gok zadelt Evenepoel op met gemiste kans: "Het heeft niet geweldig uitgepakt"

05/07
TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie

TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie

05/07
Uijtdebroeks beleeft pijnlijke afgang en zijn uitleg wordt ook niet geloofd: "Bijna uitgesloten"

Uijtdebroeks beleeft pijnlijke afgang en zijn uitleg wordt ook niet geloofd: "Bijna uitgesloten"

05/07
🎥 Van Aert denkt met heel veel plezier nog eens terug aan grootse triomf in Belgische hoofdstad

🎥 Van Aert denkt met heel veel plezier nog eens terug aan grootse triomf in Belgische hoofdstad

05/07
🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"

🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"

05/07
Oud-ploegleider (ex-Quick-Step) verbaast: "Voordeel voor Vingegaard dat Van Aert is thuisgebleven"

Oud-ploegleider (ex-Quick-Step) verbaast: "Voordeel voor Vingegaard dat Van Aert is thuisgebleven"

05/07
Laatste Belgische Tourwinnaar niet de grootste Evenepoel-believer: "Ik zal een kaarsje branden"

Laatste Belgische Tourwinnaar niet de grootste Evenepoel-believer: "Ik zal een kaarsje branden"

05/07
Waar komt alle kritiek op Evenepoel toch vandaan? "Hij krijgt het vaak hard te verduren"

Waar komt alle kritiek op Evenepoel toch vandaan? "Hij krijgt het vaak hard te verduren"

05/07
UPDATE: Intermarché-Lotto krijgt veeg uit de pan over De Lie: "Dit is mishandeling"

UPDATE: Intermarché-Lotto krijgt veeg uit de pan over De Lie: "Dit is mishandeling"

05/07
Mathieu van der Poel heeft goed en slecht nieuws voor zijn eigen kansen op de gele trui

Mathieu van der Poel heeft goed en slecht nieuws voor zijn eigen kansen op de gele trui

05/07
Evenepoel zweert het na ploegentijdrit met de hand op het hart: "Neen, daar ben ik niet mee bezig"

Evenepoel zweert het na ploegentijdrit met de hand op het hart: "Neen, daar ben ik niet mee bezig"

05/07
Begin van Remco's suprematie? De Cauwer, Nys en Vanthourenhout zorgen voor een stevige nuance

Begin van Remco's suprematie? De Cauwer, Nys en Vanthourenhout zorgen voor een stevige nuance

05/07
'Uno-X versterkt zich met nationaal kampioen tijdrijden'

'Uno-X versterkt zich met nationaal kampioen tijdrijden'

05/07
Jan Bakelants ziet doemscenario in Tour de France: "Hij gaat finaal kraken"

Jan Bakelants ziet doemscenario in Tour de France: "Hij gaat finaal kraken"

04/07
TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui

TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui

04/07
Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

04/07
Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard

Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard

04/07
Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France

Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France

04/07
Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"

Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"

04/07
Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."

Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."

04/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jose De Cauwer Arnaud De Lie Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Juan Ayuso Jan Bakelants Sven Nys Wout Van Aert Ilan Van Wilder Tiesj Benoot Thijs Zonneveld Yves Lampaert Greg Van Avermaet Oliver Naesen Sven Vanthourenhout Lucien Van Impe Egan Bernal

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved