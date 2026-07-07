Uijtdebroeks vindt logische verklaring voor tegenvallende Tour-start: "Dan wordt het moeilijk"

Cian Uijtdebroeks beleefde nog niet de Tour de France die hij voor ogen had. Bij zijn debuut in La Grande Boucle mikte hij als kopman van Movistar voluit op de top tien in het algemeen klassement, maar na drie ritten kreeg die ambitie al een stevige knauw. Uijtdebroeks heeft een verklaring.

Onze landgenoot van Movistar zag het al meteen fout lopen in de ploegentijdrit die dit jaar de Grand Départ inluidde. Uijtdebroeks moest lossen nadat hij krampen kreeg net voor de eerste klim. Hij had toen naar eigen zeggen last van krampen, mogelijk door de hitte.

Eén minuut toegeven

In de tweede rit herstelde hij zich enigszins met een 17e plaats op 27 seconden van winnaar Isaac del Toro. Uijtdebroeks noemde het bij Sporza "een serieuze stap vooruit tegenover gisteren".

In de derde rit werd hij 27e en moest hij er twee kilometer voor het einde af. Hij moest uiteindelijk één minuut toegeven op ritwinnaar Tadej Pogacar. Hij kwam achteraf met een duidelijke verklaring voor zijn mindere gevoel in het openingsweekend.

Uijtdebroeks heeft koorts

"Als je niet gezond bent, is het moeilijk", vertelde hij aan de eerder genoemde bron. "Maar ik heb gevochten." Uijtdebroeks voelt zich ziek. "Ja, koorts ... Dat was gisteren al. We zien wel. Of ik kan voortrijden? Dat hoop ik wel. We moeten zien dat ik goed herstel en we moeten alles onder controle houden."

"Ik ben gewoon niet goed en voel me wat draaierig. Of ik kan herstellen? Zeker. Jonas heeft de Giro gereden met covid en zo (sic)", gaat hij verder. "Ik kwam er vandaag nog door, maar dit steelt veel energie. Maar het geeft ook een uitleg voor wat er de voorbije dagen gebeurd is."



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Ambities aanpassen?

Uijtdebroeks voelt zich duidelijk niet top en moet zijn ambities mogelijk al aanpassen. De 23-jarige kopman sprak zijn doel voor de Tour nochtans duidelijk uit: de top tien.

Na zijn achtste plaats in de Vuelta van 2023 wil hij nu schitteren in de Tour, maar voorlopig komt het er door omstandigheden nog niet uit. Het is afwachten of hij kan herstellen en stilaan beter kan worden.