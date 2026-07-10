Na de uithaal: José ziet al drastische ingreep in nadeel Evenepoel en Sep voorspelt somber vervolg

Evenepoel heeft uitgehaald naar zijn ploegmaat Lipowitz en zo de boel op scherp gezet bij Red Bull. Wat moet er nu gebeuren? Of is er al iets belangrijks gebeurd?

In de analyse bij Sporza had men oog voor een versnelling vlak na de Tourmalet van Lipowitz, terwijl Remco Evenepoel bijna kwam aansluiten. ''Lipowitz denkt: ik was voor jou boven op de Tourmalet, dus ik ben de betere. Beneden was Remco duidelijk beter, of liet hij toch meer ambitie blijken dan Lipowitz'', duidt José De Cauwer de verschillen.

Volgens hem heeft Red Bull al ingegrepen, ten nadele van Evenepoel. ''Men ging Gianni Vermeersch meenemen in plaats van Denz, dat was eigenlijk zeker. Ik heb een filmpje waarin Vermeersch naast Evenepoel zegt: ik moet goed zijn om in de Tour deze kerel te ondersteunen. Dan komt het nieuws: het is toch Denz. Qua stuurman in het peloton had Remco liever Gianni.''

Lodewyck een Remco-man

De oplossing zal allicht niet komen van Klaas Lodewyck. ''Het is ook niet de taak van Lodewyck, omdat men weet dat Lodewyck een Remco-man is.'' Toch denkt De Cauwer dat alles zich wel uitwijst wat het kopmanschap betreft. ''Dat komt vanzelf in de juiste plooi.'' De manier waarop dat gebeurt, is ook wel van tel.

Sep Vanmarcke ziet het op dat vlak in Vive le Vélo somber in. ''De dagen voor de Tour zegt Denk in een interview: ze moeten het maar uitvechten.'' Vanmarcke vond dat fout. ''Iedereen bereidt zich voor op zijn eigen prestaties. Met wrevel zal het uiteindelijk beslist worden. Lipowitz zal bang geweest zijn om seconden te verliezen.''

Lipowitz bang voor tijdverlies

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Dirk Demol betreurt de wrevel en wijst erop dat we nog maar week 1 zijn. ''Remco is mentaal sterker geworden. Waarom Lipowitz geen lead-out deed, zoals Remco wou? Lipowitz zal als Duitser ingefluisterd gekregen hebben om zo lang mogelijk zijn eigen kans te gaan.' Er zal zeker samen gezeten worden, da’s een feit.''