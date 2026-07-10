Emotioneel moment in Vive le Vélo: Sep Vanmarcke brengt ontroerende ode aan overleden neefje Milan Bral (21)

Het is inmiddels ruim twee maanden geleden dat belofterenner Milan Bral overleed. Hij was het neefje van voormalig renner Sep Vanmarcke en het was de droom van Milan om zelf ook profwielrenner te worden.

De aanwezigheid van Vanmarcke in Vive le Vélo zorgde donderdagavond voor een emotioneel moment, want de ploegleider van Soudal Quick-Step had zelf aangegeven dat hij het over Milan wilde hebben. ''Het is belangrijk om over moeilijkheden te praten. Sommige mensen kunnen dat niet en dat is hun volste recht. Maar door over Milan te praten, houden we ons dicht bij hem.''

Het is mooi dat Vanmarcke er zo tegenaan kijkt. Niet dat dit het makkelijk maakt, want de tranen stonden al snel in zijn ogen. Hij vechtte ertegen om toch over Milan te kunnen vertellen. Over hoe hij Sep de bijnaam 'nonkel Beertie' gaf bijvoorbeeld. Dat onthulde Vanmarcke al in een Instagrampost kort na het overlijden van Milan.

Vanmarcke lichtte gisterenavond nog meer toe hoe Milan in het leven stond. ''Hij was een heel positief persoon, een gemotiveerd persoon. Hij wilde heel graag wielrenner worden. Hij was enorm vooruitstrevend, hij trainde zichzelf. Ik keek op naar hoe positief ingesteld hij was.'' Het zegt veel als er naar zo'n jonge kerel wordt opgekeken.

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Dat kwam onder meer tot uiting toen Sep door hartproblemen moest stoppen met profwielrennen. ''Milan heeft mij als 18-jarige toen zo positief benaderd, ook richting de toekomst toe. Hij was een prachtige jongen. Daarom graag wil ik graag over hem blijven spreken.''