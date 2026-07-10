Red Bull-baas sust na rel, Remco krijgt gelijk uit andere hoek: ''Belachelijk, worden ze gecoacht door AI?''

Remco Evenepoel heeft met zijn commentaren voor een stevige rel bij Red Bull gezorgd. Zo lijkt het toch, want CEO Ralph Denk sust de boel. Maar heeft Evenepoel nu gelijk of niet? Daar gaat Chris Horner dan weer op in.

Evenepoel haalde na de zesde Tourrit uit naar ploegmaat en co-kopman Florian Lipowitz, omdat die weigerde voor hem de sprint voor de derde plaats aan te trekken. In de podcast van Red Bull-BORA-hansgrohe over de Tour de France reageert niemand minder dan Ralph Denk hierop. De Duitser minimaliseert het allemaal.

''Er was een onenigheid na een bergetappe van meer dan 180 kilometer, maar je moet er niet iets groots van maken.'' Volgens Denk spelen de adrenaline en de inspanningen ook een rol. In het hotel was de dynamiek tussen Evenepoel en Lipowitz nog even goed, zweert Denk. ''Ik heb gezien dat er tussen hen beiden niets ernstig aan de hand is.'

Hartelijk moment tussen Evenepoel en Lipowitz

Er zou zelfs een hartelijk momentje geweest zijn. ''Ik heb gezien dat ze samen aan het lachen waren. Het wordt groter gemaakt dan het is. Het is werkelijk geen groot thema.'' Red Bull ziet dus ook geen redenen om de aanpak te wijzigen en gaat door met het gedeelde kopmanschap. ''Er is niets veranderd door de voorbije etappe.''

Voormalig Vueltawinnaar Chris Horner gaat op zijn YouTube-kanaal ondertussen wel in op de inhoud van de kritiek van Evenepoel op Lipowitz over het uitblijven van een lead-out. ''Was Lipowitz hier een goede ploegmaat? Ik denk van niet. Lipowitz maakte veel fouten.'' Horner kiest dus de kant van Evenepoel.

Horner streng voor Lipowitz en Vingegaard

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Horner stoorde zich ook nog wel aan andere zaken, bij andere teams. Zo had Vingegaard volgens hem moeten wachten op de achtervolgende groep om samen te werken in de achtervolging op Pogacar. ''Worden ze allemaal gecoacht door AI ofzo? Ik zie belachelijke tactieken bij sprinters, klassementsmannen en zelfs officials maken een slechte beurt.''