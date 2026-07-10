Remco Evenepoel duidelijk over uithaal naar Lipowitz: "Dat hoeven jullie niet te weten"

Remco Evenepoel werd gisteren knap vierde na de zware bergrit over de Tourmalet. Na de etappe haalde onze landgenoot uit naar zijn medevluchters en Red Bull-ploegmaat Florian Lipowitz. Vandaag kwam hij voor de start van rit zeven terug op het voorval.

Evenepoel vond bij VTM Nieuws dat hij weinig steun kreeg in de achtervolging op Jonas Vingegaard. Daarbij ergerde hij zich ook aan Florian Lipowitz, zijn medekopman bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Eerste barstjes?

"Ik vroeg gewoon om een lead-out en die kreeg ik niet", vertelde hij. "Ik ben terecht boos, denk ik wel. Ik heb in de Ronde van Catalonië dertig kilometer op kop gereden. Ik vraag om één kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dat maakte mij inderdaad wel boos. Dat zal wel eens goed besproken worden vanavond."

Er werden voor de Tour al veel vragen gesteld over het gedeelde kopmanschap van Evenepoel en Lipowitz. Velen vroegen zich af of dat niet tot problemen zou leiden. In rit zes liep de samenwerking voor het eerst niet 100% gesmeerd, maar alles lijkt nu in het verleden te liggen.

Uitgepraat en uitgeklaard

Voor de start van rit 7zeven kwam Evenepoel terug op het incident. "Alles is uitgepraat en uitgeklaard. We kunnen weer verder", klonk het bij Sporza. Over de conclusie van het onderhoud wilde hij niets kwijt. "Dat hoeven jullie niet te weten."

Ook op de vraag of het duo meer moet samenwerken, gaf hij geen extra uitleg. "Neen, niet per se. We hebben de dingen uitgeklaard en meer hoeft daar niet over gezegd te worden. Ik hoef niet alles aan jullie te zeggen, anders is er niets meer privé. Het verleden is het verleden. Nu kijken we vooruit."



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Enkele rustige dagen

Evenepoel mag zich nu opmaken voor enkele rustige dagen. Vandaag verwachten we een massasprint en ook morgen is dat mogelijk. Zondag is een semi-bergetappe, waarna er maandag een rustdag gepland staat. Dinsdag hervat de Tour de France met een zware rit met onder meer twee cols van eerste categorie. Evenepoel en Lipowitz moeten dan opnieuw vol aan de bak.