TDF Live: sprintersfestival in Bordeaux

De Tour de France is vandaag al toe aan de zevende etappe. Na de zware bergrit van gisteren mogen de klassementsmannen de benen rust gunnen en zijn de sprinters opnieuw aan zet. Wie toont zich vandaag de snelste van het pak?

Gisteren kreeg het peloton een pak hoogtemeters voor de kiezen; vandaag zijn ze verwaarloosbaar (850). De zevende etappe van de 113e Tour de France loopt door het zuidwesten van Frankrijk van Hagetmau naar Bordeaux en is de vlakste van allemaal. Het is de eerste keer dat de Tour start in Hagetmau, een klein dorpje in de regio Nouvelle-Aquitaine.

De Côte de Béguey

De renners krijgen in totaal 175,1 kilometer voorgeschoteld met amper 850 hoogtemeters. Na 120,2 kilometer ligt er een tussensprint, waarna de Côte de Béguey (1,2 km aan 4,4%) het enige noemenswaardige obstakel van de dag vormt.

Daarna gaat het in één rechte lijn naar de finish in Bordeaux, waar er opnieuw een pak punten liggen voor de groene trui. Kortom: de snelle mannen komen vandaag volop aan hun trekken.

🔴 Follow live from Hagetmau the presentation of stage 7!

⏰ Stage starts at 1.15 PM



🔴 Suivez en direct de Hagetmau la présentation de l'étape 7.

⏰ Départ de l'étape à 13h15.#TDF2026 https://t.co/ZxFAcJ2gBx — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026

Mogelijke winnaars

Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) was al aan het feest in deze Tour, net als groene trui Mads Pedersen (Lidl-Trek). Het duo wil de goede lijn in Bordeaux doortrekken.





Wat kunnen Tim Merlier en Jasper Philipsen? De snelle man van Soudal Quick-Step verloor gisteren loods Bert Van Lerberghe en zal moeten schaven aan zijn sprinttrein.

Philipsen kwam woensdag niet verder dan de vijfde plaats en zal op revanche belust zijn. Voorts is het uitkijken naar onder meer Max Kanter (XDS Astana), Biniam Girmay (NSN Cycling) en een rist andere namen. De finish wordt verwacht rond 17.13 uur.