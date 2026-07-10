Tim Merlier vecht tegen de emoties na Tour-zege: "Hij ligt op sterven"

De kop is eraf voor ons land. Tim Merlier heeft vandaag voor de eerste Belgische ritzege gezorgd in de Tour de France. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step was duidelijk de snelste in de massaspurt. Hij droeg zijn zege op aan een dierbare die op sterven ligt.

Alpecin-Premier Tech leek de sprint nochtans in handen te nemen. Mathieu van der Poel deed een lange kopbeurt voor Jasper Philipsen, maar die was niet bij machte om het verschil te maken. Søren Wærenskjold (Uno-X) leek het Belgische feestje nog even te verpesten, maar dan was daar Tim Merlier.

De spurtbom van Soudal Quick-Step schoot als een komeet naar voren en pakte de vierde Tour-etappe in zijn carrière. Dat heeft toch wel wat voeten in de aarde gehad, gaf hij achteraf toe.

Merlier bedankt zijn team

"Goh", wordt Merlier geciteerd door Sporza. "Ik weet niet waar ik begonnen ben aan mijn sprint. Het was een boeltje om mijn positie te halen."

"Ik haal het dankzij mijn team. Ze hebben geweldig gewerkt. Na al het werk van eergisteren en vandaag ... Wij waren met Alpecin-Premier Tech het enige team dat gereden heeft. Ik ben blij dat een andere ploeg niet wint."

Een emotionele zege

"Dit doet heel veel deugd. De eerste kans was niet perfect verlopen en gisteren verloor ik Bert (Van Lerberghe). Dat maakte het extra moeilijk. Ik wist dat ik met Jasper (Stuyven) een hele goeie man had, maar zonder Bert was het wat zoeken. Dat heb ik gevoeld. Met zijn brede schouders maakt hij vaak makkelijk wat ruimte."



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Het was een emotionele zege voor Merlier. "De man die mijn broer en mij sinds mijn 12e naar de koers gevoerd heeft, ligt op sterven. Deze is voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft", vocht hij tegen de tranen.