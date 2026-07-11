Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!"

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Ruben Van Gucht is een druk gesolliciteerd man op de Belgische tv. De sportjournalist was afgelopen week ook te gast in Nederland, waar hij mocht aanschuiven bij het populaire programma Vandaag Inside. Daar ging zijn passage niet onopgemerkt voorbij.

Van Gucht heeft een druk professioneel leven en is op de VRT betrokken bij zowel voetbal als wielrennen. Hij treedt vaak op als presentator - van onder meer Wielerclub Wattage - en geeft ook commentaar bij vrouwenwielrennen.

Het zijn maar enkele van de vele professionele activiteiten van Van Gucht, die afgelopen woensdag zijn verhaal mocht doen bij Vandaag Inside.

Van Gucht praat over zijn privéleven

Van Gucht had het onder meer over zijn privéleven. Zo gaf hij toe verschillende vrouwen te hebben. Dat kwam hem in Nederland op verbaasde reacties te staan. "Wat een mafkees is dat", vond sportmarketeer Chris Woerts in de Vandaag Inside-aflevering van donderdag.

"Hij heeft drie vrouwen en daar zit hij een beetje stoer over te doen. Maar als een vrouw dat doet, dan is het een slet. En als een moslim dat doet, zeggen we dat hij niet aangepast is aan de maatschappij en heeft iedereen kritiek. Ik vond het dus een beetje onpasselijk."

Van der Gijp zou het voor zichzelf houden

"Ik denk dat als ik het zou doen, ik het niet aan de grote klok zou hangen. Ik zou het voor mezelf houden", reageerde René van der Gijp. "Je moet elke keer iets uitleggen wat 95 procent van de mensen toch niet begrijpt. En dat is een gedoe."

Van der Gijp maakt daarna wel duidelijk dat Van Gucht ook om professionele redenen over de tongen gaat in ons land. "Hij kan echt wel wat, die jongen. Buiten die vrouwen houdt heel België zich ook wel bezig met hem omdat hij ook wel wat kan."

Van Gucht is heel openhartig over zijn privéleven en heeft er geen problemen mee om toe te geven dat hij verschillende vrouwen heeft. Dat stuit soms op onbegrip, zoals nu dus ook in Nederland het geval is.

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