TDF LIVE: twee op een rij voor Tim Merlier?
Na de vlakke etappe richting Bordeaux trekt het Tour-peloton vandaag van Périgueux naar Bergerac. We maken ons opnieuw klaar voor een massasprint. Pakt Tim Merlier zijn tweede opeenvolgende zege?
Gin-tonic voor renners Bora - Red Bull?
Het weer valt min of meer mee in Frankrijk tijdens de Tour de France en dus kunnen de ijssokken gespaard worden. "We kunnen ze houden voor twee lekker gin-tonics vanavond", kon er een lachje af bij de ploeg. Waarop er ook een renner aan de boordradio meegrapte.
Of het een grapje was, dan wel dat er vanavond een gin-tonic kan gedronken worden bij de formatie? Dat zal nog moeten blijken. Maar ook de commentatoren op Eurosport hoorden het met grote oren aan. "Ik denk dat ik naar het hotel van Red Bull ga vanavond", grapte de ene. "Ik had verwacht dat ze wodka - Red Bull zouden drinken", repliceerde de andere.
Tsjechische zege in Frankrijk
Er is veel meer dan alleen maar de Tour de France heden ten dage. Zelfs in Frankrijk zijn er nog andere races, zo ook in het vrouwenpeloton. Zaterdag werd gereden in de VALROMEY Tour Féminin I CNR CA. En dat leverde een interessante etappe op met een Tsjechische zege.
Op een pittig parcours werd de race beslist binnen een groep van zeven mensen. De 18-jarige Karolina Spicarova toonde zich de sterkste in de kopgroep en pakte zo een erg mooie overwinning. Anja Grossmann en Neve Parslow eindigden ook op het podium. Beste Belgische was Laura Fivé op een zestiende plaats.
Alexander Salby pakt eerste etappe in China
Terwijl iedereen naar de Tour de France kijkt, zijn er natuurlijk nog andere koersen dezer dagen. Zo staat in China onder meer de Tour of Magnificent Qinghai op het programma. Dat was een vrij vlakke etappe van Xining naar Xining over amper 120 kilometer.
Het was dan ook geen verrassing dat het hele peloton bij elkaar bleef nadat de vroege vluchters werden gepakt en dus kregen we een massasprint pur sang. Uiteindelijk was het de Deense sprinter Alexander Salby die het haalde voor Leitao en Barbier. Salby is daarmee uiteraard ook de eerste leider. Mathis Avondts was beste Belg op een tiende plek.
Na de vlakke etappe richting Bordeaux trekt het Tour-peloton vandaag van Périgueux naar Bergerac. We maken ons opnieuw klaar voor een massasprint. Pakt Tim Merlier zijn tweede opeenvolgende zege?
De achtste etappe van de 113e editie van de Tour loopt van Périgueux naar Bergerac over in totaal 180,4 kilometer. Met amper 1150 hoogtemeters is dit opnieuw spek naar de bek van de sprinters.
Twee beklimmingen van vierde categorie
Onderweg liggen de Côte de Domme (3,7 km aan 3,3%) en de Côte de Buisson-de-Cadouin (2,2 km aan 5,6). Dat zijn twee cols van vierde categorie die de massasprint naar alle verwachting niet zullen verstoren.
Na de laatste klim is het nog veertig kilometer naar de finish. De sprintersploegen krijgen dus voldoende tijd om hun snelle man in stelling te brengen.
Merlier, Kooij of toch Philipsen?
Van een snelle man gesproken: Tim Merlier (Soudal Quick-Step) sprintte gisteren machtig naar zijn eerste ritzege van deze Tour en zijn vierde Tour-etappe in totaal. Hij bombardeerde zichzelf tot de grote favoriet voor de rit van vandaag.
Lees ook... Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"›
Olav Kooij toonde eerder deze week zijn snelle benen, maar kwam er niet uit in Bordeaux. Neemt de sprinter van Decathlon CMA CGM vandaag revanche?
Dat is alvast ook het gevoel dat leeft bij Jasper Philipsen en Alpecin-Premier Tech. Het maakt de achtste rit van de Tour alleen maar interessanter om te volgen. Bij ons bent u daarvoor opnieuw aan het juiste adres.
🚲 Stage 8 / Étape 8 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026
🚩 Périgueux
🏁 Bergerac
📏 180,4 km
⏰ 13:15 CEST > 17:31 CEST
⛰ 2x4️⃣
💚 km 122,8#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/iVXCG0qKK4
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief