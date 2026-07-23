TDF LIVE: de vluchters zijn een laatste keer aan zet

We zijn vandaag toe aan rit 18 van de Tour de France. Dat lijkt de laatste kans te worden voor de vluchters. Wij blikken vooruit.

De achttiende rit van deze Tour loopt van Voiron – de aankomstplaats van gisteren – naar Orcières-Merlette. Er moeten in totaal 185,2 kilometer afgelegd worden met onderg 3900 hoogtemeters. Geen gemakkelijke opdracht dus in een etappe die op papier iets lijkt voor de vluchters.

Vijf gecategoriseerde cols

Onderweg liggen vijf gecategoriseerde cols. De renners moeten allereerst aan de bak op de Côte d’Engins, een col van eerste categorie (11,4 kilometer aan 5,4%). Daarna gaat het richting de Côte de Monteynard, de Côte des Terrasses en de Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Die eerste klim is er een van tweede categorie, terwijl de laatste twee van derde categorie zijn.

Het slotakkoord volgt op de klim van eerste categorie naar aankomstplaats Orcières-Merlette. Die is 7,1 kilometer lang en stijgt met een gemiddeld percentage van 6,7%. De winnaar van vandaag zal over voldoende punch moeten beschikken om het af te maken.

De favorieten

De rit van vandaag lijkt gesneden koek voor Richard Carapaz. De ervaren Ecuadoriaan van EF Education-EasyPost trok al ten aanval in deze Tour en toonde dat hij over goede benen beschikt. Vandaag krijgt hij een rit voorgeschoteld die hem op het lijf geschreven is. Carapaz beschikt over de inhoud om ver te gaan in de aanval en de versnelling om het verschil te maken op de slotklim.

Wat kan Quin Simmons? De Amerikaan van Lidl-Trek toonde zich al heel aanvalslustig de voorbije 2,5 weken en zou ook vandaag weleens zijn duivels kunnen ontbinden.





Tobias Halland Johannessen (Uno-X) vormt dan weer geen bedreiging meer in het algemeen klassement en zal daardoor een vrijgeleide krijgen om mee te springen in de vlucht.

De Noor kan zijn Tour glans geven met een ritzege en beschikt ook over de kwaliteiten om het eventueel af te maken in de sprint. Wie mag nog een laatste keer vieren voordat we naar Alpe d'Huez trekken?