TDF LIVE: Onze sterren voor de rit naar Alpe d'Huez

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Nog drie dagen en we zijn aan het einde van de Tour de France. Toch moeten er nog meer dan 9000 hoogtemeters worden overwonnen. En dus zou het nog wel eens een heel pittig einde van deze Grande Boucle kunnen worden. Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat is de komende twee dagen de hamvraag.