TDF LIVE: Onze sterren voor de rit naar Alpe d'Huez
Nog drie dagen en we zijn aan het einde van de Tour de France. Toch moeten er nog meer dan 9000 hoogtemeters worden overwonnen. En dus zou het nog wel eens een heel pittig einde van deze Grande Boucle kunnen worden. Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat is de komende twee dagen de hamvraag.
Richard Plugge wil entreegeld op Alpe d'Huez
De beklimming van Alpe d'Huez is al even afgesloten voor publiek. En sinds donderdag 22 uur is de afdaling van Alpe d’Huez gesloten. De beklimming wordt pas opnieuw toegankelijk voor verkeer vanaf zondag 26 juli. Dit uit veiligheidsoverwegingen, want er staat veel volk op de berg.
"Er staan nu ook heel wat mensen die denken dat het carnaval is, die de hele dag bier zitten te tanken en op een gegeven moment niet meer weten wat ze doen. Dat gaat echt een probleem worden", is Richard Plugge in Het Laatste Nieuws kritisch. Hij zou graag entreegeld zien gevraagd worden op de mythische berg om problemen te vermijden.
Nog drie dagen en we zijn aan het einde van de Tour de France. Toch moeten er nog meer dan 9000 hoogtemeters worden overwonnen. En dus zou het nog wel eens een heel pittig einde van deze Grande Boucle kunnen worden. Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat is de komende twee dagen de hamvraag.
Het finale drieluik van deze Tour de France kan in principe alles nog door elkaar halen in het klassement. Tadej Pogacar heeft een geruststellende voorsprong van meer dan vier minuten op Remco Evenepoel en die heeft meer dan twee minuten voorsprong op Isaac Del Toro.
Maar intrinsiek kan er op vrijdag en zaterdag simpelweg met minuten worden gegoocheld en gegooid. En dan is er in principe ook nog niets zeker, al lijkt op dit moment de strijd om de derde plaats én de witte trui voor beste jongere de meest spannende strijd.
Spannende strijd naar Alpe d'Huez, part 1?
Op vrijdag staat de Alpe d’Huez voor de eerste keer op het programma, op zaterdag wordt die van een andere kant nog een keertje bereden. En op weg naar de Alpencol is er ook een heel erg leuk 'voorgerecht' dat moet worden afgewerkt.
Gap is voor de zoveelste keer startplaats in de Tour de France. Als er in de Alpen een startplaats is, dan is het vaak Gap - zoals dat voor Pau is in die andere bergketen van de Tour de France, zoals ook dit seizoen alweer het geval was.
Vier beklimmingen in 128 kilometer: kort, maar zeer krachtig parcours
De rit van vrijdag is heel kort, met amper 128 kilometer. Maar tegelijk is het ook heel pittig, want er zijn liefst vier zware beklimmingen die moeten worden afgewerkt. Meteen na de start is er met de Col de Bayard al meteen een col van vijf kilometer aan meer dan zeven procent stijgingspercentage.
Direct na de afdaling wacht meteen al de Col du Noyer (7,2 km aan 8,5 procent gemiddeld). Het is ook het moment voor de sterke vluchters en/of de mensen die nog voor het bolletjesklassement willen gaan om te gaan aanvallen. We mogen dus Valentin Paret-Peintre en Richard Carapaz ook vandaag voorin verwachten.
Daarna is er een tijdje van 'relatieve' rust als het op klimmen aankomt, al is het natuurlijk geen enkele kilometer echt vlak in de Alpen. Met de Col d'Ornon is er vervolgens nog een col van een dikke vijf kilometer aan 6,4 procent ter opwarming voor Alpe d'Huez zelf. Dat wordt dan weer meer dan dertien kilometer klimmen aan 8,1 procent gemiddeld: zeer pittig over de 21 haarspeldbochten.
Wil Tadej Pogacar de puntjes op de i zetten? Dan zal dat gebeuren en dan is de Sloveen van UAE Team Emirates de grote favoriet op de dagzege. Al is er natuurlijk een kanttekening: bij het team zijn er heel wat renners ziek of niet helemaal in topvorm.
Tadej Pogacar met de puntjes op de i, of met de ziekte?
En dus is de kans groot dat de formatie defensief zal rijden en het werk aan anderen zal overlaten. Paul Seixas rijdt voor zijn podium en voor de witte trui, dus mogelijk zien we een belangrijke rol voor Tiesj Benoot weggelegd in deze laatste drie dagen. En ook de ploegmaats van Remco Evenepoel zullen aan de bak moeten.
En wat als Pogacar zelf een slechte dag zou kennen? Dan ligt de Tour de France plots helemaal open. Evenepoel zelf lijkt geen risico's te willen nemen om niet de tweede plaats kwijt te gaan spelen. Maar als de aanvallen beginnen, dan zal ook hij mee moeten in het geweld.
ONZE STERREN
**** Tadej Pogacar
*** Remco Evenepoel - Isaac Del Toro
** Paul Seixas - Richard Carapaz - Valentin Paret-Peintre
* Matthias Skjelmose - Tom Pidcock - Sepp Kuss - Juan Ayuso
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