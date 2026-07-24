Wat staat er nog op het spel in de laatste drie etappes in de diverse klassementen?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Wat staat er nog op het spel in de laatste drie etappes in de diverse klassementen?
Foto: © photonews
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De Tour de France zit er zo goed als op. En toch is er nog héél veel om voor te spelen. De komende drie dagen wordt er nog héél veel beslist. Wat ligt al vast en wat is nog mogelijk? Het antwoord is eens te meer: alles is nog mogelijk, want Parijs is nog ver.

Gele trui: Pogacar 95%, Evenepoel 4%, iemand anders 1%

In normale tijden zouden we van die 95 procent minstens 98 procent maken, maar als de hele ploeg een beetje ziek is, dan is er natuurlijk toch een kleine zweem van "wat als ook Pogacar ziek is of ziek zou worden de komende dagen?" 

Of is dat enkel in ons land een issue aan het worden, omdat Remco Evenepoel dan de man zou kunnen worden die kan overnemen? Het is de vraag. In normale omstandigheden en behoudens valpartijen of problemen zal Tadej Pogacar de komende dagen de puntjes op de i kunnen zetten, maar het blijft toch nog eventjes met twee woorden spreken.

Groene trui: Pedersen 65%, Philipsen 34%, Pogacar 1%

Mads Pedersen heeft op donderdag een geweldige zaak gedaan in het klassement voor de groene trui door de tussensprint te winnen en de kloof zo uit te diepen naar 32 punten. Het zal afwachten worden wat hij de komende dagen nog kan richting tussensprint en of Philipsen Montmartre kan overleven.

"Het hangt af van hoe ze zondag gaan koersen. Kan Philipsen daar overleven? Pedersen is een sterke beer en heeft heel goed gereden donderdag. Hij was echt heel sterk", aldus Tom Boonen bij Congé Payé. "Hij zou een verdiende overwinnaar zijn." En wat als Tadej Pogacar het zo hard maakt dat alle sprinters nog buiten tijd eindigen? De kans is zeer klein, maar ...

Bolletjestrui: Carapaz 45%, Pogacar 40%, Paret-Peintre 14%, iemand anders 1%

Vrijdag kunnen er veertig punten verdiend worden (Alpe d'Huez 20, Col du Noyer 10, Col Bayard 5 en Col d'Ornon 5), zaterdag wordt er pas echt gegoocheld met de punten met drie beklimmingen buiten categorie: de Croix de Fer, de Galibier en de Sarenne en de aankomst richting Alpe d'Huez andermaal, met onderweg ook nog de Télégraphe.

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En met Montmartre drie keer te beklimmen op zondag liggen ook daar eventueel nog vier puntjes te rapen als er nog geen zekerheid is. Als Richard Carapaz zich goed genoeg voelt, dan lijkt hij met een paar vluchts nog kans te maken op de bergtrui, als Tadej Pogacar echt wil is hij ook topfavoriet.

Valentin Paret-Peintre liet al meermaals zien dat hij bergop over een vinnige sprint beschikt, maar als het écht snel gaat hij er toch af moet. "Voor mij is Carapaz de favoriet", aldus Dirk De Wolf in Congé Payé. "Hij heeft vrijdag een mooie kans om in de vlucht mee te gaan en punten te pakken."

Witte trui (en podium): Del Toro 50%, Seixas 45%, Ayuso 5%

Isaac Del Toro blijft de topfavoriet voor het podium en de witte trui, zeker als Tadej Pogacar er werk wil van maken om de Mexicaan mee aan boord te hijsen op dat podium. De kloof met Paul Seixas is wel amper twintig seconden, dus ook de bonificaties kunnen nog een rol spelen. Seixas toonde zich in de vorige bergrit wel de mindere van Del Toro, terwijl ook Ayuso nog een kansje kan krijgen.

Ploegenklassement: Lidl-Trek 75%, UAE Team Emirates 25%

Lidl-Trek heeft de voorbije dagen zijn voorsprong in het ploegenklassement opnieuw groter gemaakt. De kans dat ze het gaan volhouden tot in Parijs is heel groot geworden, zeker omdat UAE Team Emirates niet helemaal fris is en er dus zeker geen werk van zal maken om Yates of anderen aan boord te houden in de eerste groep.

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