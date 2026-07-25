TDF LIVE: Mads Pedersen en Richard Carapaz met geweldige moves richting trui
Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat was de vraag die we ons vrijdag al eens stelden. Het antwoord is met veel overtuiging 'Tadej Pogacar' geworden. En wat dan op zaterdag? Toch de vluchters nog eens, of een nieuw staaltje van kunnen van Pogacar?
Mads Pedersen wint de tussensprint
De sterke move van Mads Pedersen heeft indruk gemaakt. Hij is tot bij de groep van Juan Ayuso gekomen in de afzink en samen zijn ze ook naar Paret-Peintre en Carapaz gereden. Aan de tussensprint was er niemand die hem nog iets in de weg wilde of kon leggen: 25 punten binnen voor Pedersen op die manier.
Het peloton wordt gemend door UAE Team Emirates. Zij houden de boel goed in de gaten op een dikke twee minuten van de leidersgroep. Daardoor heeft Tadej Pogacar nog steeds een goede kans om de rit te winnen. Voor Pedersen is de Tour nu helemaal geslaagd en de groene trui binnen.
Carapaz pakt de eerste puntjes op de eerste col
Richard Carapaz heeft de eerste punten gepakt op de Col de la Croix de Fer. Hij reed op enkele kilometers van de bergprijs weg van iedereen en had aan de top ongeveer twintig seconden voorsprong op Paret-Peintre. In de afzink kwamen beide renners wel opnieuw samen.
In de strijd om de bolletjestrui pakt Carapaz zo twintig belangrijke punten. Aan Paret-Peintre om terug te komen en de strijd zo spannend te houden. In de afdaling is ondertussen Tiesj Benoot uit de kopgroep weggevallen, terwijl Mads Pedersen op weg is naar die groep. Hij wil nog wat punten pakken aan de tussensprint en maakt zo opnieuw heel veel indruk.
Carapaz kiest het hazenpad
In de kopgroep is Richard Carapaz er meteen als eerste vandoor gegaan op meer dan drie kilometer van de top van de eerste beklimming. Hij wil zo Valentin Paret-Peintre aanvallen met oog op de bergtrui. De rest van het groepje laat betijen, het peloton met de groep van Tadej Pogacar volgt al op een dikke minuut en dringt niet meer aan.
In dat peloton is onder meer Tim Wellens terug gekomen. Hij kan zo nog wat werk verrichten voor de gele trui. Ondertussen is er met Pascal Ackerman wel een opgave gemeld in de achterste gelederen van het peloton.
Eerste vlucht van de dag meteen vertrokken, maar ...
Het was meteen prijs in het begin van de koers. Een groepje met onder meer Veistroffer, Barguil, Abrahamsen en Steinhauser had een minuutje voorsprong kunnen pakken op het peloton, waar we naast Bernal en Carapaz ook Ayuso zeer bedrijvig zagen bij het begin van de koers.
Op de eerste steile kilometers bergop was zo meteen alles te herdoen en werd het een rit waarbij de sterke renners met ook onder meer Arensman, Kuss, Hindley, Carapaz en anderen wilden gaan aanvallen. Van controle was in het begin van de koers nog niet meteen sprake.
Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat was de vraag die we ons vrijdag al eens stelden. Het antwoord is met veel overtuiging 'Tadej Pogacar' geworden. En wat dan op zaterdag? Toch de vluchters nog eens, of een nieuw staaltje van kunnen van Pogacar?
Nog twee dagen en we zijn aan het einde van de Tour de France. Toch moeten er nog meer heel wat hoogtemeters worden overwonnen. En dus zou het nog wel eens een heel pittig einde van deze Grande Boucle kunnen worden. Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat is voor de tweede dag op rij dé hamvraag.
Het finale drieluik van deze Tour de France kan in principe alles nog door elkaar halen in het klassement. Tadej Pogacar had een geruststellende voorsprong van meer dan vier minuten op Remco Evenepoel en die heeft meer dan twee minuten voorsprong op Isaac Del Toro.
Intrinsiek kon er op vrijdag en zaterdag simpelweg met minuten worden gegoocheld en gegooid. Maar in de eerste episode daarvan heeft Tadej Pogacar met een ritoverwinning en wat extra minuten voorsprong de puntjes op de i gezet.
Spannende strijd naar Alpe d'Huez, part 1?
Op zaterdag staat de Alpe d’Huez voor de tweede keer op het programma, maar wordt die van een andere kant nog een keertje bereden. En op weg naar de Alpencol is er ook een heel erg leuk 'voorgerecht' dat moet worden afgewerkt.
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Met 5800 hoogtemeters is de rit van zaterdag zelfs de absolute koninginnenrit van deze Tour de France, toch wel pittig na drie weken hard koersen. De start is op deze zaterdag in Bourg d’Oisans. Deze klim ligt aan de voet van de Alpe d’Huez, maar op zaterdag beginnen we met de Croix de Fer - meteen 24 kilometer klimmen aan vijf procent.
Het dak van de Tour en bijna 6000 hoogtemeters maken er een pittig slot van
Daarna komt er eerst de Télégraphe (11,9 kilometer aan meer dan zeven procent gemiddeld) en aansluitend de Galibier, het dak van deze Tour de France. Dat is ook nog eens 17 kilometer extra klimmen aan 6,9 procent - en er zijn vlakkere stukken bij.
Na een lange afdaling volgt dan nog de Col de Sarenne (12,8 km aan 7,3%) en in het absolute slot nog een deeltje van Alpe d'Huez - een viertal kilometer. Wil Tadej Pogacar de puntjes op de i zetten? Dan zal dat gebeuren en dan is de Sloveen van UAE Team Emirates opnieuw de grote favoriet op de dagzege.
Tadej Pogacar met de puntjes op de i, of is het genoeg geweest?
Al is de kans natuurlijk groot of toch groter dat hij iet of wat defensief gaat rijden. Er is ook nog de strijd om de derde plaats én de witte trui en dan zijn bonificatieseconden voor Seixas bijvoorbeeld ook uit den boze. "Tadej wil opnieuw de rit winnen, maar het zal ervan afhangen hoe sterk de vlucht is", liet Tim Wellens optekenen.
ONZE STERREN
**** Tadej Pogacar
*** Remco Evenepoel - Isaac Del Toro
** Paul Seixas - Richard Carapaz - Sepp Kuss
* Matthias Skjelmose - Tom Pidcock - Juan Ayuso - Valentin Paret-Peintre
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