Koers LIVE: Evenepoel noemt Van der Poel topfavoriet, Mathieu geeft die rol aan Pogacar

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Met Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zouden de hoofdrolspelers uit de slotrit van de Tour de France wel eens dezelfden kunnen zijn als die uit de Ronde van Vlaanderen. Een andere renner viel voor de start al in de prijzen.