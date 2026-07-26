Koers LIVE: Evenepoel noemt Van der Poel topfavoriet, Mathieu geeft die rol aan Pogacar

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Koers LIVE: Evenepoel noemt Van der Poel topfavoriet, Mathieu geeft die rol aan Pogacar
Foto: © photonews
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Met Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zouden de hoofdrolspelers uit de slotrit van de Tour de France wel eens dezelfden kunnen zijn als die uit de Ronde van Vlaanderen. Een andere renner viel voor de start al in de prijzen.

Kevin Vanbuggenhout

Evenepoel en Van der Poel spreken over favorietenstatus

"Ik ga proberen ervan te genieten, maar je laat geen kansen liggen. Nog één keer alles geven en dan zien we wal wat de rituitslag wordt. Het belangrijkste is om te genieten van de laatste drie weken", geeft Evenepoel voor de start van de slotrit in de Tour de France aan bij Sporza. De nummer 2 uit het klassement kent de belangrijkste concurrent. "Mathieu is heel gemotiveerd en heeft in de Tour hele goede dagen gehad. Ik denk dat Mathieu topfavoriet is maar dat er wel een mooie strijd geleverd kan worden."

Van der Poel lijkt er bij NOS van overtuigd dat de ingekorte rit nooit zal stilvallen. "We krijgen gewoon koers van begin tot einde. Het wordt een afvallingskoers, tot er slechts een paar man overblijft. Fris ben ik zeker niet, maar hopelijk wel nog sterk. Ik denk wel dat het een beetje zoals vorig jaar wordt. Het wordt misschien iets minder extreem, omdat de regen toen een grote rol speelde. Ik ben er wel gebrand op. Tadej Pogacar is de te kloppen man."

Kevin Vanbuggenhout

Wiebes grote slokop in Tour de Pologne

Laat de Tour de France Femmes maar komen, moet Lorena Wiebes denken. De spurtbom van SD Worx-Protime heeft er een perfecte driedaagse opzitten in de Tour de Pologne. De Nederlandse had de eerste twee ritten al gewonnen en liet ook op de laatste dag niets liggen.

In Lublin kwam het opnieuw tot een massasprint. Lotte Kopecky nam de lead-out voor haar rekening. Het is een luxe om door zo'n renster gepiloteerd te worden en daarnaast kan Wiebes ook nog eens haar eigen klasse aanwenden. Ze won met de vingers in neus, voor Elisa Balsamo en Lara Gillespie. Marthe Truyen was de eerste Belgische op plek 5. Naast haar drie ritzeges is Wiebes uiteraard ook de eindwinnares.

Kevin Vanbuggenhout

Evenepoel feest à la MJ, Alaphilippe rijdt geen Tour meer

De verplaatsing naar Parijs brengt uiteenlopende emoties los bij voormalige ploegmaats Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe. Voor de ene was het een geslaagde Tour, voor de andere totaal niet.

Voor Evenepoel betekent het einde van de Tour dat er gefeest mag worden. Hij heeft eerder in deze Tour in de bus van Red Bull al zijn beste danspasjes bovengehaald, blijkt uit een video op Instagram. Dat deed Evenepoel op de tonen van Billie Jean van Michael Jackson.

Een heel ander verhaal is het bij Julian Alaphilippe. Voor de tweevoudige wereldkampioen werd het een zwanenzang. Als hij aanvallend probeerde te koersen, was het nog het meest pijnlijk: hij werd roemloos gelost door zijn medevluchters. De Tudor-renner verklaarde aan de Franse media dat hij geen plezier meer uit de Tour haalt en dit zijn laatste Tour was.

Met Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zouden de hoofdrolspelers uit de slotrit van de Tour de France wel eens dezelfden kunnen zijn als die uit de Ronde van Vlaanderen. Een andere renner viel voor de start al in de prijzen.

Nog eens ter verduidelijking: de laatste Tourrit is ingekort en zal uitsluitend in de straten van Parijs gereden worden. De slotrit zou normaal starten in Thoiry, maar door de bosbranden moeten een aantal politiediensten elders ingezet worden. Er wordt wel een ploegenvoorstelling gehouden in Thoiry, waardoor de gemeente de plaatselijke bevolking toch iets kan bieden.

Daarna rijden de ploegbussen naar Parijs. De renners zullen twee keer extra op de Champs-Elysées passeren en drie keer de Montmartre beklimmen. De vraag is of het zoals vorig jaar uitdraait op een strijd tussen de klassieke renners. Toen werd die gewonnen door Van Aert. De finale is echter niet helemaal hetzelfde.

Van der Poel vs Evenepoel op Montmartre?

De aankomst ligt nu tien kilometer in plaats van zes kilometer na de top van de laatste passage over de Montmartre. Daardoor denken sommige analisten dat ook de sprinters niet kansloos zijn. Als het toch te zwaar blijkt, dan komen renners als Van der Poel, Evenepoel, Pogacar en Pedersen in aanmerking als kanshebbers.

Als Pogacar over de streep komt, behaalt hij zijn vijfde Tourzege. Hij pakt de grootste prijs, maar ook enkele andere renners gaan met mooie truien naar huis. Zo is Richard Carapaz al zeker van de bolletjestrui. De prijs van de Superstrijdlust werd ook toegewezen aan de Ecuadoriaan, een keuze van een jury aangevuld met een publieksstemming.

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Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar in de schaduw van de Tour wordt ook nog elders gekoerst. Een aantal rensters uit het vrouwenpeloton warmen voor de Tour de France Femmes op in de Tour de Pologne, waar ook de slotrit op het menu staat. In België is er dan weer het BK bij de beloften heren in Huldenberg.

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