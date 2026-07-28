Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen
Foto: © photonews
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In tegenstelling tot andere jaren heeft Wout van Aert niet aan de zijde van Jonas Vingegaard kunnen koersen in de Tour de France. Van Aert is zwaar geschrokken van wat Vingegaard is overkomen.

Dat heeft Van Aert toegegeven in een exclusief interview bij Het Nieuwsblad. Dan gaat het in de eerste plaats over de valpartij waardoor Vingegaard de Tour moest verlaten. Van Aert zat na een training net in de auto bij een verzorger toen het gebeurde. De vrouw van Vingegaard belde, waarna de livestream van de Tour werd opgezet.

Het bleef daarna tijdens de autorit heel erg stil. Wat ook ophef veroorzaakte, is dat Vingegaard in de nacht voordien om 2 uur een dopingcontrole kreeg. Van Aert erkent dat hij daar erg is van geschrokken. Zelf heeft hij het in zijn hele carrière immers nog nooit meegemaakt. Het is dus absoluut niet de gebruikelijke gang van zaken.

Vingegaard als enige om 2 uur gecontroleerd

Van Aert benadrukt wel dat hij er begrip voor kan opbrengen als die timing nodig is om bepaalde producten op te sporen. Zo zet hij zich in de kijker als voorstander van de juiste dopingcontroles. Vingegaard is echter de enige die om 2 uur 's nachts is gecontroleerd en dat stuit Van Aert tegen de borst. Daar plaatst hij kanttekeningen bij.

Van Aert haalt aan dat geen enkele concurrent van Vingegaard op hetzelfde moment is wakker gemaakt. Van Aert ziet hierin een beïnvloeding van de koers en dat kan voor hem absoluut niet. Vingegaard heeft een onderbroken nacht gehad: iets wat niet betwist kan worden. Volgens Van Aert had dit zeker impact op de koers.

De Tour verloor Vingegaard en Lipowitz door crashes

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Een valpartij in de rit naar Plateau de Solaison maakte dus abrupt een einde aan de Tour de France van Vingegaard. Deze rit werd gewonnen door Remco Evenepoel, na een sprint met Tadej Pogacar. Een dag later stond een rustdag op het menu en twee dagen later viel met Lipowitz nog een klassementsrenner.

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