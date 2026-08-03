Van Aert spreekt perceptie tegen na eindzege in Ronde van Denemarken

Niet alles is wat het lijkt. Dat blijkt ook nog eens uit de commentaren van Wout van Aert na zijn eindzege in de Ronde van Denemarken. Wie denkt dat dit voor een renner van zijn status een makkie was, is verkeerd.

In een video van Sporza toonde Van Aert zich opgelucht. Uiteindelijk moet je als leider nog altijd veilig de aankomst bereiken. Het rijden van een wedstrijd is nooit een exacte wetenschap. "Het is zeker geen makkelijke wedstrijd", benadrukte Van Aert. Nochtans kijkt de buitenwereld daar mogelijk toch op een andere manier naar.

Jan Bakelants zei onlangs nog dat het deelnemersveld in Denemarken een wereldrenner als Van Aert niet kan uitdagen. Wellicht staat de ex-renner niet alleen met die mening. Van Aert vindt dat dit wel het geval was, ook omdat zijn ploeg altijd met de druk zat om de koers te controleren. Hij denkt dus wel dat deze prikkel hem beter maakt.

Van Aert lichtte ook nog zijn plannen voor de volgende weken toe: een trainingsblok doen en het BK gravel rijden. Bij VTM NIEUWS geeft Van Aert toe dat het winnen van de Ronde van Denemarken wel iets voor hem betekent, aangezien hij niet vaak voor een klassement strijdt. Zijn ploeg deed de slotrit ook uitdraaien op een sprint.

"Ik baalde ervan dat ik wat ingesloten zat en niet echt aan sprinten toe kwam. Uiteindelijk moeten we vooral blij zijn dat ik heelhuids de aankomst bereik en de blauwe trui vasthoudt. Ik had graag nog voor een resultaat in de rit gegaan. De benen zijn goed en ik mag met vertrouwen verder werken naar de volgende doelen. Ik kon niet beter uit die koersloze periode komen."