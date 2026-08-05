KOERS LIVE – Wat is er nog mogelijk in Tour Femmes na tijdrit?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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KOERS LIVE – Wat is er nog mogelijk in Tour Femmes na tijdrit?
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Duidelijke winnaars en duidelijke verliezers. De 4e etappe in de Tour de France Femmes heeft heel wat duidelijk gemaakt, maar onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen nemen nog geen grote besluiten na de tijdrit.

De individuele tijdrit in de Tour de France Femmes heeft de strijd om het eindklassement stevig door elkaar geschud. Marlen Reusser bevestigde haar favorietenstatus, maar volgens de analisten is de Tour nog lang niet beslist.

Reusser bevestigt haar klasse

De vierde etappe van de Tour de France Femmes leverde een duidelijke winnares op. Marlen Reusser maakte haar favorietenrol waar en zette een indrukwekkende tijdrit neer. Toch betekent dat volgens de analisten niet dat de eindzege al binnen handbereik ligt.

In de nabeschouwing bij Sporza wees Ruben Van Gucht op de logische afloop van de tijdrit. “Marlen Reusser wint de tijdrit. De logica is gerespecteerd, maar je moet het nog altijd maar doen.” Volgens analiste Ine Beyen paste het parcours perfect bij de Zwitserse.

“Het was een tijdrit die op haar lijf was geschreven. Reusser is in dat soort tijdritten gewoon niet te kloppen.” Dankzij die prestatie lijkt een podiumplaats plots een bijzonder realistisch doel.

Vollering blijft de topfavoriete

Hoewel Reusser indruk maakte, schuift Beyen nog altijd Demi Vollering naar voren als de grootste kanshebber voor de eindzege. De Nederlandse verloor nauwelijks terrein en beschikt volgens haar over extra troeven in het hooggebergte.

“Vollering heeft het vandaag ook heel goed gedaan. Ik denk dat Vollering de grootste uitdaagster is van Reusser op dit moment.” Even later gaat Beyen zelfs nog een stap verder door te benadrukken dat Vollering bergop sterker is en bovendien meer explosiviteit bezit. Daardoor kan de Nederlandse volgens haar de komende ritten opnieuw de macht grijpen.

Klassement ligt nog helemaal open

Toch willen de analisten de strijd niet reduceren tot een duel tussen Vollering en Reusser. Ook andere rensters blijven volgens hen nadrukkelijk in beeld voor een podiumplaats of zelfs meer.

Elisa Longo Borghini maakte indruk met een sterke tijdrit, terwijl ook Katarzyna Niewiadoma opnieuw haar uitstekende vorm bevestigde. Daartegenover verloren onder meer Anna van der Breggen en Pauline Ferrand-Prévot wat terrein op de concurrentie.

Spektakel ligt op de loer

Volgens Beyen kan het klassement de komende dagen opnieuw volledig veranderen. De bergritten bieden immers heel andere kansen dan de tijdrit.

“De kaarten zijn door elkaar geschud, maar het zou zomaar kunnen dat ze morgen opnieuw door elkaar worden geschud.” Daarmee waarschuwt ze dat de verschillen voorlopig nog beperkt zijn en dat één sterke of mindere dag het hele klassement opnieuw kan herschikken.

De Tour de France Femmes lijkt daardoor af te stevenen op een bijzonder spannende tweede helft, waarin niet alleen Vollering en Reusser, maar ook Longo Borghini, Niewiadoma en andere klassementsrensters hun kans nog volop kunnen grijpen.

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