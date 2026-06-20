📷 Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal

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Een opmerkelijke diefstal overschaduwt de Ronde van Catalonië voor vrouwen. De peperdure koersfiets van thuisrijdster en topfavoriete Paula Blasi verdween na de openingsrit spoorloos. Voorlopig lijkt elk spoor van de fiets te ontbreken.