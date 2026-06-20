📷 Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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📷 Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal
Foto: © photonews

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Een opmerkelijke diefstal overschaduwt de Ronde van Catalonië voor vrouwen. De peperdure koersfiets van thuisrijdster en topfavoriete Paula Blasi verdween na de openingsrit spoorloos. Voorlopig lijkt elk spoor van de fiets te ontbreken.

Bjorn Vandenabeele

Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal

Paula Blasi heeft op indrukwekkende wijze gereageerd op de diefstal van haar koersfiets. Een dag nadat haar Colnago na de openingsrit van de Ronde van Catalonië werd gestolen, sloeg de Spaanse toprenster van UAE Team ADQ keihard terug in de koninginnenrit.

Op de zware beklimming van de Coll de la Creueta reed de 23-jarige thuisrijdster haar concurrentes één voor één uit het wiel. Veertien kilometer voor de streep liet ze ook de Française Célia Gery achter en soleerde ze naar een overtuigende overwinning in skioord La Molina. Gery werd tweede op 1:20, terwijl de Canadese Sidney Swierenga als derde finishte.

Leider

Dankzij haar demonstratie neemt Blasi ook de leiderstrui over. De Spaanse is dé sensatie van het vrouwenwielrennen in 2026. Eerder dit seizoen won ze al onder meer de Amstel Gold Race, het eindklassement van de Ronde van Spanje en recent nog de Ronde van de Pyreneeën.

Na de pech van vrijdag kreeg Blasi zo het perfecte sportieve antwoord: met een indrukwekkende solo zette ze haar favorietenrol in haar thuisronde extra kracht bij.

Een opmerkelijke diefstal overschaduwt de Ronde van Catalonië voor vrouwen. De peperdure koersfiets van thuisrijdster en topfavoriete Paula Blasi verdween na de openingsrit spoorloos. Voorlopig lijkt elk spoor van de fiets te ontbreken.

Diefstal treft topfavoriete Paula Blasi

Paula Blasi beleeft een droomseizoen, maar kreeg vrijdag een flinke opdoffer te verwerken. Na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië werd haar persoonlijke koersfiets gestolen in Santa Susanna, waar de ploegen verblijven. De Spaanse rijdt voor UAE Team ADQ en geldt als een van de grote sterren van het vrouwenpeloton.

De ploeg sloeg meteen alarm via sociale media. "De fiets heeft de officiële kleuren van UAE Team ADQ en is heel herkenbaar", aldus UAE Team ADQ via X, klonk het in een oproep aan het publiek.

Het gaat om haar vertrouwde Colnago Y1Rs, een topmodel dat volgens gespecialiseerde wielermedia een waarde heeft van ongeveer 16.000 euro.

Is de fiets al teruggevonden?

Voorlopig is er geen goed nieuws voor Blasi. Volgens de meest recente berichten is de fiets nog niet teruggevonden en loopt het onderzoek van de Spaanse autoriteiten volop. UAE Team ADQ heeft officieel aangifte gedaan en vraagt de hulp van wielerliefhebbers en omwonenden.

Opvallend is dat enkel de fiets van Blasi verdween. Andere fietsen van UAE Team ADQ en de omliggende ploegen bleven onaangeroerd. Dat doet vermoeden dat de diefstal geen toeval was, maar mogelijk zorgvuldig werd voorbereid.

Sportief hoeft Blasi zich geen zorgen te maken. Haar ploeg beschikt over reservemateriaal, waardoor ze gewoon haar wedstrijd kan voortzetten.

Waarom net Paula Blasi?

Dat uitgerekend Paula Blasi geviseerd werd, is geen toeval. De 23-jarige Spaanse is dé revelatie van het seizoen. Ze won onder meer de Amstel Gold Race Women en schreef ook de La Vuelta Femenina op haar naam. Onlangs voegde ze daar nog eindwinst in de Tour Féminin des Pyrénées aan toe.

Bovendien reed ze met een gepersonaliseerde fiets in de opvallende ploegkleuren van UAE Team ADQ. Dat maakt de fiets erg herkenbaar en moeilijk door te verkopen zonder argwaan te wekken.

Fietsdiefstallen zijn een groeiend probleem

De zaak-Blasi staat niet op zichzelf. Professionele wielerploegen worden de voorbije jaren steeds vaker het slachtoffer van dieven. Verschillende WorldTour-teams verloren tijdens grote wedstrijden al complete vrachtladingen koersfietsen.

Visma-Lease a Bike, Cofidis en TotalEnergies werden eerder al getroffen door gelijkaardige feiten. Sommige fietsen werden later teruggevonden, andere verdwenen voorgoed.

Voor Paula Blasi blijft de hoop voorlopig bestaan dat haar opvallende Colnago ergens opduikt. Maar zolang er geen spoor van de fiets is, blijft de diefstal een bijzonder wrange noot tijdens haar thuiswedstrijd.

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