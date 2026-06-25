Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Door een sterke Giro te rijden gaf Jonas Vingegaard de indruk dat hij Tadej Pogacar nog eens het vuur aan de schenen ging leggen. Ondertussen is het enthousiasme in Denemarken, het thuisland van Vingegaard, sterk gedaald.

Nochtans waren alle signalen tot voor kort positief. Vingegaard domineerde in de Giro haast in even grote mate zoals Pogacar dat deed een paar jaar geleden. Eindelijk kende Vingegaard nog eens een feilloze aanloop richting de Tour en won hij ook koersen vooraf. Bij zijn ploegmaats zijn er meer problemen: Laporte en Van Aert haakten af.

Het is echter vooral Pogacar die iedereen weer met de voeten op de grond zette in de Ronde van Zwitserland, voornamelijk door op de eerste dag met een solo van zeventig kilometer uit te pakken. Voormalig wielrenner Michael Rasmussen vreest niet alleen dat Pogacar de Tour wint maar ook dat de Sloveen de koers al beslist in de zesde rit.

Pogacar zou op Tourmalet spanning al kunnen weghalen

Die voert het peloton over de Col d'Aspin en de Tourmalet. "Er is een reëel risico dat de koers hier beslist kan worden", zegt Rasmussen aan Viaplay. "Als Pogacar zo goed is als ik denk, en zijn team zo sterk is als ik denk, dan kan hij de top van de Tourmalet bereiken met één minuut voorsprong op Vingegaard." Dat zou een domper zijn voor de spanning.

"Dat betekent dat hij ook een minuut onderaan heeft, en de rest van de renners volledig verspreid zijn. Dan kan het tijdsverschil oplopen tot twee minuten voordat ze de finish bereiken. En dan wordt het moeilijk om een tegenstander te zijn van Pogacar." Bij zo'n scenario ziet Rasmussen dan Pogacar de rest van de Tour gewoon controleren.

Vingegaard op zoek naar bondgenoot



In 2022 en 2023 heeft Vingegaard gewezen dat hij Pogacar kan verslaan in een grote ronde. Toen kon Vingegaard echter ook rekenen op een Van Aert die Pogacar in de bergen pijn kon doen. Vingegaard zal allicht opnieuw een bondgenoot moeten zoeken die een dergelijke rol kan spelen.