Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

Remco Evenepoel telt net als ons af naar Le Grand Départ op 4 juli. Onze landgenoot zal samen met Florian Lipowitz als medekopman starten bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Thomas Dekker stelt zich luidop vragen bij de aanpak van de Duitse formatie. Meer nog: volgens hem staat Evenepoel zelfs niet op één.

Remco Evenepoel koos ervoor om zich zonder voorbereidende wedstrijden klaar te stomen voor La Grande Boucle. Dat moet leiden tot een topresultaat, om te beginnen in de ploegentijdrit op 4 juli met start en aankomst in Barcelona.

Evenepoel moet goed zijn

Voor de start staan hij en Florian Lipowitz op dezelfde hoogte. Het koersverloop zal moeten uitwijzen wie uiteindelijk de enige kopman wordt. Evenepoel lijkt heel veel vertrouwen te hebben in een goede prestatie in de Tour. Voormalig renner Thomas Dekker denkt dat er veel druk is op de Belg.

"Hij moet zeggen dat hij goed zal zijn. Na zo'n overstap met zo'n salaris. Hij is ook een uitgesproken veelwinnaar. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan", zegt Dekker in de podcast Live Slow, Ride Fast.

Lipowitz staat iets hoger

Dekker liet zich daarvoor ook uit over de gedeelde kopmanrol. Hij ziet de balans daarbij niet in het voordeel van Evenepoel hellen. "Ik denk dat Lipowitz na afgelopen maanden zelfs iets hoger in de pikorde staat bij Red Bull-BORA-hansgrohe", klinkt het.

Evenepoel werd derde in Luik-Bastenaken-Luik. Daarna kwam hij niet meer in actie. "Dat is ook mentaal natuurlijk", denkt Dekker. "Wat als je er in de Dauphiné weer doorheen zakt ... Het is interessant om te zien wat er gaat gebeuren binnen die ploeg in de ploegentijdrit. Daar gaat ego ook een rol spelen."





Beter dan in 2024?

Ondanks de gedeelde kopmanrol zal Evenepoel ongetwijfeld meteen een statement willen maken in de ploegentijdrit. Als hij daar al meteen op de afspraak is, kan de toon gezet zijn voor een sterke Tour. Dat zou kunnen helpen om het kopmandebat in zijn voordeel te beslechten.

De beste prestatie van onze landgenoot in de Tour was in 2024. Hij stond toen op het podium als derde en won de witte trui. De ambitie voor dit jaar is ongetwijfeld even groot, maar de concurrentie is opnieuw moordend.