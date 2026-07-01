Naast de fiets Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp
Foto: © photonews
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Vorige maand werd Komenda getroffen door een enorme storm. Dat is het geboortedorp van Tadej Pogacar onder meer. En dus heeft die ondertussen eens stevige duit in het zakje gedaan. En dat mag letterlijk genomen worden.

Op de avond van 10 juni trok een zware zomerstorm over Slovenië, gepaard met verwoestende windstoten, stortregens en hagel; dit veroorzaakte ernstige schade aan meer dan 150 gebouwen, leidde tot grootschalige stroomstoringen en vernietigde gewassen.

De supercel trok van west naar oost en trof het gehele noordelijke deel van het land. De regio Gorenjska in het noorden kreeg de volle laag van de verwoesting, terwijl de agrarische gebieden in het oosten zware verliezen aan gewassen leden.

Komenda zwaar getroffen door storm

De gemeente Komenda werd aangemerkt als het zwaarst getroffen gebied; meer dan honderd gebouwen liepen ernstige constructieve schade op. Heftige windstoten rukten daken van woningen en openbare gebouwen, deden muren instorten en haalden elektriciteitsleidingen omlaag.

Hulpdiensten plaatsten aggregaten om lokale scholen, kleuterscholen en openbare gebouwen van stroom te voorzien, terwijl gespecialiseerde voertuigen en drones werden ingezet om de schade in kaart te brengen. Maar er is veel werk in Komenda om aan een heropbouw te gaan werken.

Tadej Pogacar gaat enorme donatie doen voor zijn geboortedorp

Om de schade te herstellen kan de gemeente rekenen op Tadej Pogacar, die heeft besloten om niet minder dan 100.000 euro te storten om het dorp opnieuw te gaan opbouwen. De donatie vindt plaats via zijn stichting, meldt Le Parisien.

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Daarnaast kondigt de viervoudig Tour de France-winnaar ook aan dat de opbrengst van de ‘Pogi Challenge’, een jaarlijke benefietwedstrijd, naar de getroffen families gaat. Ook zal de opbrengst van de veiling van zijn schoenen die hij droeg tijdens de door hem gewonnen editie van Milaan-San Remo dezelfde bestemming krijgen. Dat weet Wielerflits dan weer te melden. Het toont nogmaals aan dat de Sloveen het hart meer dan op de juiste plaats heeft. En ook zijn dorp kan er maar wel bij varen.

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