Chris Froome maakt nieuws bekend dat iedereen al lang vermoedde

Chris Froome is een van de beste renners van zijn generatie. Of was. De Brit maakt namelijk bekend dat hij een punt gezet heeft achter zijn carrière. Dat deed hij in Barcelona, waar de Tour zaterdag start met een ploegentijdrit.

Froome is een van de beste renners van de laatste twintig jaar. De in Kenia geboren Brit maakte vooral naam bij Sky Procycling en de opvolgers van dat team. Bij die ploeg vierde hij zijn grootste successen en dat waren er nogal wat.

Froome won de drie grote rondes

Froom won maar liefst vier keer de Tour de France. Dat deed hij in 2012, 2015, 2016 en 2017. In 2011 en 2017 schreef hij ook de Vuelta a España op zijn naam, om in 2018 ook de Giro te winnen en toe te treden tot een select clubje renners.

In 2021 verliet Froome INEOS Grenadiers voor het toenmalige Israel Start-Up Nation, maar zijn carrière raakte daarna volledig in het slop. Zijn Giro-winst in 2018 zou zijn laatste overwinning blijken.

Zware val

De laatste jaren sukkelde hij met blessures. Vorig jaar in augustus kwam hij nog zwaar ten val en liep hij hoofdwonden, verschillende breuken, een klaplong en een scheurtje op in de zak rond het hart.

"Het was een pak ernstiger dan een paar gebroken botten", verklaarde zijn vrouw Michelle destijds aan The Times. "Nu gaat het goed met Chris, maar het wordt een lang herstelproces."

Niet de manier waarop hij wilde stoppen

Froome was voor de Tour-start aanwezig op een evenement van autosponsor Skoda. Hij bevestigde dat zijn carrière erop zit. "Er was helaas die val afgelopen zomer, dat was niet de manier waarop ik wou dat het zou eindigen. Maar toen al wist ik dat het voorbij was", wordt hij geciteerd door Sporza.

De indrukwekkende carrière van Froome komt zo anoniem ten einde. Hij is nog altijd een van de weinige renners die de Tour de France vier keer op zijn naam hebben weten te zetten. Daarmee doet hij nog altijd even goed als Tadej Pogacar, de huidige dominante factor in het peloton.