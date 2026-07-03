Vive le Vélo: deze boeiende gasten schuiven aan in de eerste week

De Tour de France trekt zich morgen op gang. Traditioneel betekent dat dat ook dat Vive le Vélo eraan zit te komen. Karl Vannieuwkerke bespreekt dagelijks de koersactualiteit met twee gasten en één analist. Deze bekende koppen komen de eerste week over de vloer.

Er valt altijd heel wat te bespreken tijdens de Tour en dat is precies wat Karl Vannieuwkerke en zijn gasten zullen doen. Vive le Vélo houdt vast aan het succesrecept en zal elke dag uitzenden vanuit een locatie in (eerst Spanje en dan) Frankrijk.

Beginnen in Barcelona

Sporza heeft nu bekendgemaakt vanaf welke locaties Vannieuwkerke en co zullen uitzenden en wie er op welke dag langskomt.

Vive le Vélo zal beginnen vanuit Mirador de l'Alcalde in Barcelona. Daar wordt de ploegentijdrit besproken met analist Sven Vanthourenhout, renner Rune Herregodts en kok Roger van Damme. Herregodts mocht onlangs de Belgische titel op de weg vieren.

Op 5 juli wordt uitgezonden vanuit het wijnhuis Codorniu in Barcelona. Sven Vanthourenhout is opnieuw de analist en krijgt het gezelschap van acteur en regisseur Tom Van Dyck en voormalige renner Nathan Van Hooydonck.

Een dag later trekt Vive le Vélo naar Lac de Puivert in Puivert, waar Tom Boonen de analist zal zijn. Ook ex-judoka Heidi Rakels en een nog te bepalen gast schuiven aan.





Adrie en David van der Poel

Op 7 juli kunt u genieten van Tom Boonen en bijkomende gasten Adrie en David van der Poel. Zij schuiven aan in het Place des Halles in Daumazan-sur-Arize.

Op 8 juli wordt uitgezonden vanuit het Château de Franqueville in Bizanos. Sep Vanmarcke is analist van dienst en wordt bijgestaan door renner Tom Crabbe van Flanders-Baloise en acteur Felix Heremans.

Richting Hautacam

De dag daarop slaat Vive le Vélo zijn kamp op op Hautacam in Beaucens met ploegleider Dirk Demol, zanger Günther Neefs en een nog te bepalen gast.

Na de volgende rit (10 juli) trekt het programma naar Château le Grand Verdus in Sadirac. Jan Bakelants is daar de analist en krijgt het gezelschap van renner Johan Jacobs en een nog te bepalen gast.

De eerste week wordt volgende zaterdag (11 juli) afgesloten op Place de l'Abbaye in Le Buisson-de-Cadouin. Jan Bakelants blijft zitten als analist. Ploegleidster Jolien D'hoore en renner Robbe Ghys gaan met hem in gesprek.