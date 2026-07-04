Jurgen Foré stellig voor de Tour: "Dat heeft níéts met de persoon Evenepoel te maken"

Vandaag staat Le Grand Départ op het programma. Soudal Quick-Step is een van de Belgische vertegenwoordigers in de Tour de France. De ploeg van CEO Jurgen Foré ziet dat de doelen veranderd zijn sinds het vertrek van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Met Evevenepoel was er een duidelijke kopman in de grote rondes en stond veel - zo niet alles - in functie van een goed klassement. Dat leverde mooie resultaten op.

Andere doelen

Evenepoel won de Vuelta van 2022 en eindigde in 2024 als derde in de Tour. Sinds het vertrek van onze landgenoot zijn de zaken bij Soudal Quick-Step toch wel veranderd.

"Onze doelen zijn nu anders", vertelt Jurgen Foré aan Sporza. "We voelen nu iets meer vrijheid door die andere doelen en dat geeft meer comfort. Zo kan Valentin Paret-Peintre op de bergtrui mikken."

Niets met Evenepoel te maken

"Die vrijheid heeft niets met de persoon Evenepoel te maken, wel met het gegeven als Belgische klassementsman", is Foré stellig. "Nu hebben we verschillende troeven die we kunnen uitspelen op het gepaste moment."

Een van die troeven is Tim Merlier. De Belgische spurtbom voelt dat er iets meer druk op zijn schouders ligt na het afzeggen van Mikel Landa. Foré heeft echter vertrouwen in zijn snelle man, die al drie ritten won in de Tour.





Merlier voelt altijd druk

"Tim voelt altijd druk als sprinter, nu niet meer dan anders. Hij moet gewoon tonen dat hij de snelste is en daar hebben we vertrouwen in. Hij legt zichzelf al genoeg druk op."

Op een goede dag behoort Merlier altijd tot de snelste mannen van het pak. Dat bewees hij dit jaar met overwinningen in de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg. Daarnaast pakte hij drie ritten in de Ronde van Hongarije en de één rit in de Baloise Belgium Tour.

Een fantastische Tour

Bert Van Lerberghe, Jasper Stuyven, Pascal Eenkhoorn en Dylan van Baarle vormen het sprinttreintje van Merlier en moeten hem naar ritzeges loodsen. Vorig jaar won Soudal Quick-Step vier etappes. "Dat was een fantastische Tour, maar nu weet je hoe uitzonderlijk dat was", beseft Foré.