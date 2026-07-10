Axel Merckx gaat nauw samenwerken met Belgische WorldTour-ploeg

Soudal Quick-Step mikt vandaag met Tim Merlier op de ritzege in de Tour de France, maar denkt ondertussen ook aan de toekomst op de langere termijn. De Belgische formatie gaat daarom een samenwerking aan met Hagens Berman Axeon, de Amerikaanse opleidingsploeg van Axel Merckx.

Dat maakt Soudal Quick-Step zelf bekend op zijn website. Hagens Berman Axeon is een heuse talentenfabriek en hielp onder meer Jasper Stuyven, Jasper Philipsen en João Almeida bij hun opleiding. Het Amerikaanse team werkte eerder al samen met Jayco AlUla, maar gaat nu met Soudal Quick-Step in zee.

Een nauwe samenwerking

De samenwerking tussen Soudal Quick-Step en Hagens Berman Axeon versterkt het bestaande opleidingsnetwerk van het Belgische team. Het zal een aanvulling vormen op de opleidingsploeg Soudal Quick-Step Devo en de bestaande samenwerkingen met opleidingsteams in heel Europa.

Jonge, beloftevolle renners zullen kunnen genieten van een nog duidelijkere doorstroming naar de WorldTour en een nauwe integratie met het prestatieprogramma van Soudal Quick-Step. Daarnaast zullen de coaches medewerkers van beide teams nauw samenwerken op het vlak van begeleiding, sportwetenschap, testen en de ontwikkeling van renners.

Ex-ploegmaats

CEO Jürgen Foré en Axel Merckx kennen elkaar van bij de jeugd toen ze ploegmaats waren en bundelen nu dus opnieuw de krachten. "Zowel Hagens Berman Axeon als het Soudal Quick-Step Devo Team hebben een uitstekende reputatie opgebouwd in de ontwikkeling van jonge wielrenners, zowel als atleten als als persoonlijkheden. Samen kunnen we een nog sterker traject naar de WorldTour bieden", zegt Foré.

"Jurgen en ik kennen elkaar al sinds we zelf jonge renners waren, dus deze samenwerking voelt heel natuurlijk aan", zegt Merckx. "We beseffen allebei het belang van goede opleidingsprogramma’s en we hebben onze carrières allebei gewijd aan het ondersteunen van de volgende generatie."





"Door samen te werken met Soudal Quick-Step kunnen we voortbouwen op alles wat we de afgelopen twee decennia hebben opgebouwd, terwijl we onze renners toegang bieden tot een van de beste trainingsomgevingen in het professionele wielrennen."