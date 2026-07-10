Materiaalkeuze van Vingegaard op Tourmalet doet stof opwaaien: "Niet echt verstandig"

De zesde rit van de Tour hakte er zwaar in bij Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike. De Deense kopman kreeg bijna drie minuten aan de broek van Tadej Pogacar en lijkt zich nu al te moeten focussen op de tweede plek. Tom Dumoulin stelt zich vragen over de materiaalkeuze van Vingegaard.

Pogacar ging er op iets meer dan vier kilometer van de top van de Tourmalet alleen vandoor. Vingegaard moest de Sloveen laten gaan en zag zijn grootste concurrent niet meer terug. Ex-prof Tom Dumoulin was een aandachtige toeschouwer en zag dat Vingegaard een opmerkelijke materiaalkeuze maakte voor de zware bergrit.

Een single speed chainring

"Jonas heeft specifiek gekozen voor een single speed chainring aan de voorkant", vertelde Dumoulin bij De Avondetappe van de NOS. "Dat betekent automatisch dat je achteraan maar elf of twaalf versnellingen hebt om het mee te doen."

"Daar moet je het dus mee zien te redden op de allersteilste beklimmingen, maar ook in de rapste afdalingen waar je juist een heel groot verzet wilt ronddraaien. Eerlijk gezegd lijkt me dit geen hele verstandige keuze." Vingegaard had op de top van de Tourmalet ongeveer dertig seconden achterstand, maar dat liep in de afdaling op tot iets meer dan het dubbele.

40 tot 50 gram winst

Vingegaard heeft door een single speed chainring aan de voorkant beperkte opties en heeft volgens Dumoulin dus nooit de ideale versnelling te pakken.

"En waarvoor doet hij dit allemaal? Om een klein beetje gewicht te besparen ten opzichte van een dubbel voorblad. We hebben het hier misschien over 40 tot 50 gram. Dat stelt nauwelijks iets voor."



Lees ook... 🎥 Wilde uitspraak! Ex-winnaar vermoedt dat Vingegaard ... de Tour niet uitrijdt: ''Een gebroken man gezien''›

Puur krachtverlies

Volgens de ex-Girowinnaar kan Vingegaard hierdoor onnodige energie verspillen, omdat de ketting bij de afwezigheid van een tweede voorblad vaak schuiner komt te liggen. Hij noemt het "puur krachtsverlies".

Dumoulin vindt het een opvallende keuze door een van de beste renners in het peloton, maar wel een die duidelijk meer nadelen dan voordelen heeft.