Remco Evenepoel en Oumi Rayane spreken hun trots en liefde voor elkaar uit

Remco Evenepoel en Oumi Rayane, in de mooie en de moeilijke momenten. Hun liefde en trots voor elkaar is wat hen sterkt om elke keer weer door te gaan.

Dat is nog eens duidelijk geworden na de zesde etappe van de Tour de France. Evenepoel plaatste een foto van zijn inspanningen in de bergen op zijn Instagramkanaal. ''Een lastige dag op de Tourmalet'', schrijft hij erbij. Hij heeft deze iconische berg nochtans beter verteerd dan enkele vorige keren. Zo moest hij een rit over de Tourmalet al eens opgeven.

''Ik heb alles gegeven. Ik vecht voor elke meter'', maakt Evenepoel duidelijk dat hij met een ontzettend grote inzet rondrijdt in de Tour de France. Zijn echtgenote Oumi heeft gereageerd op dit bericht van haar man. Hij heeft haar enorm fier gemaakt door zichzelf zo tot het uiterste te dwingen. ''Ik ben trots op jou'', laat ze Remco weten.

Daar hoort natuurlijk ook een hartje bij. De liefde van Oumi voor Remco is nog altijd groot, zoveel is duidelijk. Bovendien is die liefde ook wederzijds. Evenepoel greep dit moment aan om zijn liefde voor Oumi nog eens te uiten. ''Oumi, ik hou van jou'', schrijft hij. Op zijn beurt sluit ook Evenepoel zijn boodschap af met een hartje.

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Laat ons niet vergeten dat de renners drie weken lang ver weg van hun partner leven. Dan kan een bemoedigend woord van die persoon in kwestie echt wel een hart onder de riem zijn. Remco en Oumi zijn in oktober 2022 in het huwelijksbootje gestapt. Met Oumi's steun tracht Remco het in de Tour zo goed mogelijk te doen. Hij werd al eens derde, vierde en achtste in een Tourrit dit jaar.