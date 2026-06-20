Pogacar wrijft zich in de handen: Visma gaat vooral die ene specifieke kwaliteit van Van Aert zo hard missen

Welke renners zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om Tadej Pogačar in een rechtstreeks duel te verslaan? Wout van Aert is een van de opvallendste voorbeelden. Hij deed dat meermaals voor eigen rekening en speelde daarnaast een belangrijke rol bij de Tourzeges van Jonas Vingegaard.

Van Aert ontbreekt echter in de komende Tour. Pogačar zal het nooit hardop zeggen, maar zijn afwezigheid is waarschijnlijk een voordeel voor de Sloveen. Is er iemand anders die Vingegaard in dezelfde mate kan helpen om Pogačar te verslaan? Dat lijkt weinig waarschijnlijk. Thijs Zonneveld heeft het hierover in de podcast In De Waaier.

"Van Aert heeft wel een kwaliteit die twee keer Vingegaard aan een Tourzege heeft geholpen. Hij heeft twee keer een belangrijke rol gespeeld bij het verslaan van Pogacar. Maar dan heb je wel een goeie Van Aert nodig." Vooral in 2022 was Van Aert, ondanks zijn eigen jacht op de groene trui, van cruciale waarde voor Vingegaard.

Van Aert de leider van Visma-Lease a Bike

Zo speelde hij een hoofdrol in de etappe naar Hautacam, waarin Pogačar op de slotklim moest lossen. Presteert Van Aert niet op zijn beste niveau, dan is dat een wereld van verschil. In die optiek is de afmelding van Van Aert voor de Tour misschien minder nadelig. "Ja, maar binnen het team is hij ook heel vaak de leider", repliceert Zonneveld.

"Hij is degene die vaak voorop gaat in de strijd. In de Netflix-docu zag je dat hij heel vaak degene is die zegt: we gaan ervoor. Daar mis je 'm dan ook." Visma-Lease a Bike zal dus ook de mentale invloed van Van Aert als motivator van zijn ploeggenoten missen. "Voorlopig loopt het op rolletjes voor UAE. Michael Storer is de enige die er anders over denkt."

Mening over Pogačar bijgesteld?

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De Australiër had inderdaad gezegd dat hij verwacht dat Vingegaard Pogačar in de Tour kan verslaan. Misschien is de renner van Tudor na de eerste rit van de Ronde van Zwitserland van mening veranderd. "Dat was voor hij Pogačar fluitend zeventig kilometer solo had zien rijden." Zonneveld sprak ook over Van der Poel.