Van der Poel wordt straks geconfronteerd met grote moeilijkheid en moet ook nog zwak punt overwinnen

Zelfs voor een renner met de capaciteiten van Mathieu van der Poel is het niet altijd eenvoudig. Het wordt sowieso moeilijk voor hem om een rit te winnen, al slaagde hij daar vorig jaar wel in.

Voor de start van de Ronde van Zwitserland vertelde Van der Poel dat hij onlangs opnieuw rugklachten had ervaren. Die problemen waren volgens hem overigens snel verholpen. "Dat blijft gewoon zijn zwakke punt", zegt Thijs Zonneveld onomwonden in de podcast In De Waaier. "Ik snap best wel dat hij daar mee heeft geklooid."

Vooral tijdens het mountainbiken zou zijn rug Van der Poel parten spelen. Het is niet erg dat hij nu nog niet op zijn best is, zolang hij dat in de Tour de France maar wel is. "Als hij in de Tour ritten wil winnen, zal het toch ook lastig moeten zijn om van de sprinters af te geraken. Zodra het ergens een beetje lastig is, moet je weer met Pogacar mee kunnen."

Van der Poel moet goed klimmen in Tour de France

Zonneveld ziet het dus enigszins als een tweestrijd voor Van der Poel. "Vorig jaar was hij echt goed in week 1. Als het te lang klimmen was of te steil was, moest hij er gewoon af. Hij moet in de Tour heel goed klimmen, wil hij kans maken om een rit te winnen. Het lijntje is best wel dun." Er moet een zeker evenwicht zijn qua zwaarte van de beklimmingen.

De beklimmingen moeten zwaar genoeg zijn om de sprinters te lossen, maar mogen voor Van der Poel niet te zwaar worden. "Op die aankomsten is hij favoriet, maar daarom moet hij heel goed klimmen", oordeelt Zonneveld. Van der Poel heeft al bewezen dat hij goed genoeg kan klimmen om heuvelritten te winnen, zoals op de Mûr-de-Bretagne.

Van der Poel zal zijn ritten eruit kiezen

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Daar won hij in 2021 en in 2025 boekte zijn tweede ritzege. Korte, steile en explosieve hellingen gelden dan ook als terrein dat Van der Poel goed ligt. Wanneer het peloton het hooggebergte induikt, is het sowieso te zwaar. Van der Poel zal zijn ritten in de Tour de France 2026 zorgvuldig moeten uitkiezen.