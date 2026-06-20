Wow! Toon Aerts kondigt ingrijpende verandering in zijn wielercarrière aan

Toon Aerts is er nu helemaal uit. Een ingrijpende verandering in de kijk op zijn eigen carrière is een feit. Voortaan is de weg prioriteit en de cross bijzaak.

Aerts heeft weer van zich laten spreken met een uitval op de Muur van Durbuy. Het was echter nog te ver tot aan de meet op deze lastige aankomst in de Baloise Belgium Tour. Geen ritzege dus voor Aerts, maar hij toont zich toch maar weer mooi na al het rijden van een sterke Giro. Achteraf had Aerts het bij HLN en Het Nieuwsblad over zijn carrière.

Het BK, de Arctic Race of Norway en de Ronde van Denemarken staan nog op de planning. "Ondertussen zal de winterplanning al even worden bekeken, met vooral de volgende klassieke lente voor ogen", merkt Aerts op. "Want ook al zal de fond en hardheid me straks zeker van pas komen: deze campagne staat niet in functie van het veldrijden."

Cross wordt bijzaak voor Toon Aerts

Het is de inleiding voor een toch wel straffe uitspraak van de 32-jarige Aerts. "Ik mag wel zeggen dat de weg een hoofddoel voor mij aan het worden is en dat de cross vanaf nu bijzaak wordt." Jarenlang kenden we Aerts enkel en alleen van het veldrijden. Dat is dit wegseizoen bij Lotto-Intermarché dus duidelijk volledig veranderd.

Aerts had al wel laten uitschijnen dat hij in deze fase van zijn carrière meer plezier haalt uit het wegwielrennen. Hij had echter nog nooit zo helder gesteld dat het veldrijden bijzaak wordt. Aerts is dan ook op vrij late leeftijd opengebloeid als wegwielrenner. Als hij op dat vlak nog dingen wil ontdekken, moet hij niet talmen.

Europese titels Aerts blijven voor altijd bij



Het komende veldritseizoen wordt dus een voorbereiding op het volgende wegseizoen. Zware inspanningen die hij nu levert op de weg zijn al in functie van de wegwedstrijden van 2027. Toch zullen we niet vergeten dat de man die tweede eindigde in de twaalfde Giro-rit ook tweevoudig Europees kampioen veldrijden is.