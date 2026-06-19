KOERS LIVE 19/06: Meurisse reageert op 2e plaats, Van der Poel is 5e

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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KOERS LIVE 19/06: Meurisse reageert op 2e plaats, Van der Poel is 5e
Foto: © photonews

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De Tour de France laat nog eventjes op zich wachten, maar de renners zijn zich wel al volop aan het voorbereiden op die grote ronde. En dus wordt er overal ten lande en in de wereld opnieuw rondgereden. Wij bundelen al het nieuws op één plaats.

Kevin Vanbuggenhout

Marianne Vos laat teamgenote winnen

In de Ronde van Catalonië voor vrouwen is de openingsetappe gereden. Visma-Lease a Bike domineerde daar en Marianne Vos toonde zich van haar meest barmartige kant. Zij maakte haar wederoptreden na het oplopen van een sleutelbeenbreuk in de Vuelta. Vos en haar teamgenote Nienke Veenhoven waren veruit de twee snelsten aan de finish.

Ze konden dus als het ware zelf uitmaken wie de eerste ritwinnares en leidster zou worden in Catalonië. Vos gunde het aan Veenhoven. Een prachtig één-tweetje was alleszins een feit voor Visma-Lease a Bike. Voor de Nederlandse ploeg kon deze rittenkoers niet beter beginnen.

Kevin Vanbuggenhout

Meurisse reageert op tweede plaats

Xandro Meurisse had de lastige taak om te proberen Jhonatan Narvaez te verschalken in de Ronde van Zwitserland. "Deze kerel is zo aerodynamisch dat ik in zijn wiel zelfs niet kan herstellen", pufte Meurisse tijdens zijn reactie bij Eurosport. De samenwerking verliep naar eigen zeggen uitstekend. "Ik deed een laatste kopbeurt in de laatste kilometer en hij is zo snel. Hij heeft in de Giro zijn vorm al getoond. Ik kom net van hoogtestage en zoek nog naar de beste vorm. Ik moet ontgoocheld zijn, maar ik moet ook tevreden zijn."

Het was knap dat ze voorop bleven. Tegelijkertijd was het bijna 'mission impossible' om te winnen. "Je moet er in geloven, anders laat je je beter afzakken tot in het peloton. Het blijft wielrennen. Als ploeg worden we twee dagen op rij tweede. Het had leuk geweest om op zijn minst een van die twee ritten te winnen, maar we moeten er positief op terugkijken."

Kevin Vanbuggenhout

Meurisse tweede in Ronde van Zwitserland, Van der Poel vijfde

Vervaeke en De Pestel waren de Belgen voorin in de beginfase van de derde rit in de Ronde van Zwitserland. In een latere fase werd die rol overgenomen door Xandro Meurisse. Hij trok op pad met Jhonatan Narvaez, de grote smaakmaker van UAE Team Emirates-XRG in de Giro. Het duo verdedigde een beperkte voorsprong in de finale.

De sprintersploegen hadden iets te veel pionnen opgebruikt om de kloof nog tijdig te dichten, al kwamen ze nog heel dicht. Narvaez klopte Meurisse in de sprint. Meteen achter hen kwam Magnus Cort als derde over de meet. Mathieu van der Poel is als vijfde geëindigd.

Kevin Vanbuggenhout

Aranburu wint in Baloise Belgium Tour, declassering in Frankrijk

In de Baloise Belgium Tour bleven de vroege vluchters zoals verwacht niet voorop, maar het duurde ook lang eer de koers openbrak. Toon Aerts kwam in Durbuy met een goede uitval, maar hij had toch te vroeg gedemarreerd. Alex Aranburu had de beste timing op de lastige aankomst. De Spanjaard klopte Lewis Askey in de sprint van de derde rit.

In de Franse rittenkoers Route d'Occitanie werd de tweede rit gereden. Noa Isidore van Decathlon stak de handen in de lucht in Saint-Gaudens, maar werd gedeclasseerd door een sprintincident. Op sociale media wordt de beslissing van de jury 'belachelijk' genoemd. Ronan Augé van de Unibet Rose Rockets werd zo uitgeroepen tot ritwinnaar.

De beloften hebben dan weer het beste van zichzelf gegeven in de Giro Next Gen. De zesde etappe, de koninginnenrit, was zoals verwacht een kluif voor toptalent Lorenzo Finn. Matteo Vanhuffel was de beste Belg met een zesde plek in deze rit. Matisse Van Kerckhove speelde zijn goed klassement kwijt. Finn heeft met een dubbelslag de macht gegrepen. 

Kevin Vanbuggenhout

Pithie behaalt tweede ritzege in Slovenië

In de Ronde van Slovenië liep het gisteren verrassend mis voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de sprint. Ze probeerden het deze keer dus eerst op een andere manier, door een gat te laten vallen voor Cattaneo. De Italiaan werd echter weer ingerekend, waardoor Laurence Pithie toch weer aan de bak moest en zou spurten. De Nieuw-Zeelander trok nu wel aan het langste eind, voor Stefano Oldani en Ivan Cobo.

In de derde rit behaalde Pithie dus zijn tweede ritzege, nadat hij ook al in de openingsetappe zegevierde. Pithie verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de Ronde van Slovenië. 

Kevin Vanbuggenhout

Vervaeke en De Pestel in vlucht in Zwitserland

De Belgische aanvalslust strekt tot in het buitenland. In de derde etappe van de Ronde van Zwitserland hebben twee van de zeven vluchters immers de Belgische nationaliteit. Louis Vervaeke en Sander De Pestel hebben de slag niet gemist en zijn mee met de kop van de koers.

Vooral de aanwezigheid van Vervaeke vooraan is opvallend. Het is immers eerder een dag voor de sprinters dan voor de klimmers, al moeten de renners wel enkele hellingen over. Ook aanwezig in de vroege ontsnapping: Lorenzo Germani, Axel Laurance, Sam Oomen, Simon Dalby en Marco Brenner. 

Kevin Vanbuggenhout

Belgische aanvallers in Baloise Belgium Tour

In de Baloise Belgium Tour staat de koninginnenrit van en naar Durbuy op het programma. Er vormde zich al snel een kopgroep van vijf renners. Daar waren drie Belgen bij die dus op zoek gaan naar succes in eigen land. Dat zijn Michiel Hielen, Gianni Marchand en Victor Hannes.

De samenstelling van de vlucht komt volledig uit de Lage Landen. Het Belgische trio krijgt immers het gezelschap van Nederlanders Stijn Appel en Roy Hoogendoorn. Het is echter weinig waarschijnlijk dat deze vroege vluchters voor een verrassing kunnen zorgen. De klassementsmannen zullen erop gebrand zijn om in Durbuy hun slag te slaan. 

Kevin Vanbuggenhout

Thibau Nys: "Hitte maakt me kapot"

De mannen zijn in de Ronde van Zwitserland eveneens toe aan de derde etappe. Een goed moment om nog eens te horen hoe het met Thibau Nys gaat, dachten ze bij Cycling Pro Net. De 23-jarige Nys kwam met een heel eerlijke bekentenis: hij heeft zich nog niet kunnen testen. "De hitte maakt me volledig kapot. Ik heb de laatste twee dagen mijn vorm niet kunnen tonen. Ik heb het moeilijk gehad."

Het is al goed nieuws dat Nys deze ochtend aan de start verscheen. "Ik vreesde gisteren dat ik de aankomst niet ging halen, maar ik houd het moreel hoog. Hopelijk past het lichaam zich aan en kan ik daarna iets proberen. Voorlopig is het overleven. Ik denk dat het wel oké met me gaat, maar de temperatuur blokt me volledig af."

Kevin Vanbuggenhout

Bossuyt rijdt top drie in Ronde van Zwitserland

In de Ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft Shari Bossuyt van zich doen spreken. De renster van AG Insurance-Soudal is naar de derde plaats gesprint in de derde rit van en naar Bad Ragaz. Dromen van de ritzege zat er niet in: Zoe Bäckstedt was zodanig snel dat ze iedereen uit het wiel knalde. De Amerikaanse Lily Williams werd tweede en Shari Bossuyt dus derde. Longo Borghini blijft leidster.

Elders doen ze hun best om criteriums naar waarde te blijven schatten. Die zijn er steeds minder en minder, maar in Amerika delen ze nog altijd nationale titels uit voor het rijden van criteriums. Een mooie manier om dit stukje van het wielrennen op te waarderen. Luke Elphington won bij de mannen en Kendall Ryan bij de vrouwen.

De Tour de France laat nog eventjes op zich wachten, maar de renners zijn zich wel al volop aan het voorbereiden op die grote ronde. En dus wordt er overal ten lande en in de wereld opnieuw rondgereden. Wij bundelen al het nieuws op één plaats.

Grand Prix Jizzakh is een prooi voor Cameron Scott

In Oezbekistan stond donderdag en vrijdag de Grand Prix Jizzakh op het programma. De rit van donderdag was een rit van 154 kilometer, die door onveilige koerssituaties werd geannuleerd en uiteindelijk werd vervangen door een soort proloog van drie kilometer.

Daarin was Dylan Hopkins van Roojai Insurance Winspace de beste. Op vrijdag was er dan weer wél een rit in lijn, die werd gewonnen door Cameron Scott van Li Ning Star. Die pakte zo ook meteen de eindwinst na een derde plaats in de proloog. Er reden geen Belgen mee in Oezbekistan.

Koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour

Maar er staat deze vrijdag nog veel meer op het programma. Bij de mannen én bij de vrouwen is er de derde rit in de Ronde van Zwitserland, terwijl er ook in de Baloise Belgium Tour de derde etappe is die op het programma staat.

Met ook nog de Giro Next Gen en de Ronde van Slovenië onder meer wordt het een drukke vrijdag. Maar we kijken toch graag even met wat meer aandacht richting de rit in de Baloise Belgium Tour, die toch als een echte koninginnenrit mag gezien worden.

Knallen richting Durbuy

De kans dat Tim Merlier nog leider is na de rit van vrijdag is bijzonder klein, want we rijden 173 kilometer lang in de Ardennen van Durbuy naar Durbuy. Het slot van de race mag er zeker zijn, met de Côte de Hermanne (2,2 km aan 5,8%), de Côte de Coquaimont (800 meter aan 5,1%) en de Mur de Durbuy (1,2 km aan 6,2%) in de laatste vijftien kilometer.

De toppers mogen dus wakker worden. Vooraf werd al veel verwacht van Tibor Del Grosso, terwijl ook namen als Florian Vermeersch en Jasper Stuyven vrijdag moeten opstaan. Of kan Jasper Philipsen overleven richting Durbuy?

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