KOERS LIVE 19/06: Meurisse reageert op 2e plaats, Van der Poel is 5e

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De Tour de France laat nog eventjes op zich wachten, maar de renners zijn zich wel al volop aan het voorbereiden op die grote ronde. En dus wordt er overal ten lande en in de wereld opnieuw rondgereden. Wij bundelen al het nieuws op één plaats.