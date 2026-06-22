Wat een cijfers: Tadej Pogacar vinkt alles af en zet iets ongelooflijks neer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Wat een cijfers: Tadej Pogacar vinkt alles af en zet iets ongelooflijks neer
Foto: © photonews

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Tadej Pogacar is opnieuw aan een geweldig seizoen bezig tot dusver. Veel koersdagen verzamelde hij nog niet, maar veel verloren heeft hij zeker nog niet. De vinkjes worden afgevinkt en de resultaten zijn stilaan episch te noemen.

In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar drie ritten gewonnen. Eentje voor puncheurs, eentje voor klimmers en eentje voor tijdrijders - zei het heel nipt met Mathieu van der Poel. In de eindstand volgde de eerste achtervolger Carapaz op zes en een halve minuut.

Van dominantie gesproken ... Tadej Pogacar doet eigenlijk wat hij zelf wil. Had hij echt gewild, dan had hij mogelijk zelfs vier etappes gewonnen. Enkel in massasprinten is hij nog net niet bevlogen genoeg om mooie resultaten neer te zetten op dit moment.

Pogacar zit aan dertien zeges in zestien koersdagen

Hoewel: zijn slechtste resultaat was dit seizoen een twaalfde plaats in een groep van meer dan 80 man. Dus ook in de massasprint in de Ronde van Zwitserland was hij nog bij de beteren mee over de streep. Misschien kan hij zo wel nog voor de groene trui gaan in de Tour de France?

Zijn resultaten dit seizoen zijn alvast indrukwekkend. Hij won de Ronde van Zwitserland en drie ritten, de Ronde van Romandie en vier ritten, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche en Milaan - SanRemo. Dertien overwinningen in zestien(!) koersdagen, ongezien.

Tadej Pogacar altijd in de top-12

Afwerken aan meer dan 75 procent. En ook de andere resultaten zijn dus waanzinnig te noemen. Een 4e en 6e plaats in Romandië, een 8e en 12e plaats in Zwitserland in de ritten die hij niet won en een tweede plaats na Wout van Aert in Parijs-Roubaix.

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Daarmee toont de Sloveen dat hij eigenlijk simpelweg op elk parcours bij de beteren, zoniet de besten van het peloton hoort. En dat geeft de burger moed, veel moed. Het is nu enkel nog wachten op een paar laatste dingen die Pogacar nog kan of wil afvinken.

Tadej Pogacar
© photonews

De groene trui in de Ronde van Frankrijk? Misschien. De drie grote rondes op één jaar? Misschien, en de Vuelta op zich zal sowieso al een eerste doel zijn. Maar toch ook nog een aantal koersjes die hij niet won. Parijs-Roubaix als laatste Monument is sowieso nog iets voor in het voorjaar, net als de Ronde van het Baskenland - de enige koers van een week die hij nog niet tot een goed einde bracht op World Tour-niveau? Neen, want er is ook nog de Tour Down Under - maar dan zou hij zich in januari al moeten opladen voor een koers.

En Olympisch kampioen worden in Los Angeles 2028 zal ook wel hoog staan op het lijstje van doelen die Tadej Pogacar zichzelf nog heeft gesteld of zou kunnen stellen. Op die manier zou hij kunnen uitpakken met een Grand Slam en zelfs een Golden Slam als we het zouden extrapolueren naar het tennis. Benieuwd welk hiaat hij als eerste zal gaan oplossen. Start Pogacar na de Tour ook in de Vuelta bijvoorbeeld? En gaat hij extra trainen op kasseien de volgende jaren? 

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Tadej Pogacar

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