Analyse Iedereen bibbert: Pogacar ziet regels Tour gewijzigd worden, gaat hij nog harder koersen?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Iedereen bibbert: Pogacar ziet regels Tour gewijzigd worden, gaat hij nog harder koersen?
Foto: © photonews

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Tadej Pogacar is volop bezig met dingen afvinken. In het voorjaar staat nog Parijs-Roubaix open, als het gaat over de rondes dan is er nog onder meer de Ronde van het Baskenland waar hij eens zal moeten schitteren. En ook in de Tour de France heeft de Sloveen nog een paar grote doelen.

Binnen een paar dagen kan ook de Ronde van Zwitserland geschrapt worden van het doelenlijstje waar Tadej Pogacar mee bezig is. En zo heeft hij bijna alle kleine rondes van een week ondertussen ook op zijn naam geschreven.

Op naar de Tour de France met een topvorm om u tegen te zeggen. In La Grande Boucle staan er nog een paar pittige doelen te wachten op Pogacar. Om te beginnen het aantal dagzeges van Mark Cavendish kloppen de komende jaren.

Tadej Pogacar op recordjacht in de Tour de France

Momenteel zit de Sloveen aan 21 stuks, wat toch nog een eindje van de 35 van Cavendish of de 34 van Merckx verwijderd is. Hinault (28) staat derde, maar de andere renners (Leducq, 25 en Darrigade, 22) mogen vrezen dat ze een stapje zullen dalen. En ook qua aantal gedragen gele truien kan Pogacar weer wat gaan stijgen.

De voorbije jaren pakte Pogacar ook al een aantal keren de dubbel van de gele trui met de bolletjestrui. De groene trui? Daar was hij vorig jaar eindelijk eens redelijk dicht bij, maar Jonathan Milan pakte het kleinood mee naar huis. Eddy Merckx blijft zo de enige die alle drie de truien won in één jaar.

Eddy Merckx 1969

En dit seizoen wordt het zoals geweten opnieuw moeilijker voor Pogacar om de groene trui in Parijs te pakken. Er zullen in de nieuwe Tour de France in de vlakke ritten niet langer één, maar wel twee tussensprints zijn onderweg. En aan de streep kan een renner liefst 70 punten pakken. Ook de ereplaatsen zullen rijkelijker bediend worden: 70-50-40-35-30-26-24-22-20-18 voor de top-10. 

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Daarmee wordt het voor Pogacar duidelijk opnieuw heel wat moeilijker om te blijven dromen van een groene trui. Sporza becijferde ondertussen dat Jonathan Milan in het nieuwe systeem 80 punten extra zou hebben verdiend, terwijl Pogacar er maar 19 extra pakte. Daardoor groeit de kloof in het virtuele klassement ook van 78 punten naar 139 punten, een wezenlijk extra verschil.

© photonews

Het is niet de eerste keer dat het systeem aangepast wordt in functie van de renners. Toen Peter Sagan te dominant werd, kwamen er extra punten voor de vlakke sprints en ook nu lijken de regels vooral tegen Pogacar te zijn gemaakt. 

Iedereen maakt zich stilaan zorgen in wat Tadej Pogacar gaat uitsteken

Al zit er ook meteen een 'gevaar' in het nieuwe systeem. Want wat als de Sloveen er echt werk zou willen van maken? Dan heeft hij een duidelijk plan voor ogen: de koers zo hard mogelijk maken, zodat bepaalde renners Parijs niet halen.

Dat Tim Merlier zich al zorgen maakt als snelste man van het peloton? Dat is mogelijk veelzeggend. En als Pogacar een paar van de snellere mannen kan naar huis rijden (letterlijk), dan komt er misschien vanzelf opnieuw meer ruimte voor hem. En als hij er echt werk wil van maken, dan kan hij mogelijk ook met een solo uitpakken in een vlakke rit. Want de voorbije jaren bewijst hij in ieder geval dat niets onmogelijk is.

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