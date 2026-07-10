Sportieve baas geeft Remco deels gelijk en Vanmarcke optimistisch, maar De Cauwer en Nys brengen slecht nieuws

Hoe moeten we de meest recente koersdag en de vooruitzichten van Remco Evenepoel nu analyseren? De meningen lopen hierover uiteen.

Met zijn prestatie in de zesde Tourrit was weinig mis, vond Dirk Demol in Vive le Vélo. ''Die laatste klim lag hem heel goed. In het verleden had hij het met heel steile klimmen lastig maar zoiets kan hij heel goed. Vroeger liet hij zijn armen al eens hangen. Dat is nu niet meer zo. Denk maar aan Luik-Bastenaken-Luik: nadat hij loste won hij nog de spurt om de derde plaats.''

Sep Vanmarcke acht het goed mogelijk dat Evenepoel in de Tour de France op diezelfde positie eindigt. ''Hij zit in de strijd. Ik vind dat hij goed meedoet, een goeie finale en een sterke sprint rijdt. Alles ligt open om mee te strijden voor het podium.'' In de analyse bij Sporza van José De Cauwer en Sven Nys horen we andere geluiden.

Del Toro maakt indruk

Zij zijn vooral onder de indruk van Isaac del Toro. Nys is dan ook duidelijk over de strijd voor de derde plaats. ''Wie voor mij de meeste kans maakt, is Del Toro.'' De Cauwer gaat nog een stapje verder. ''Ik denk eerder dat ze nog gaan proberen om hem tweede te laten worden en Del Toro dus nog een probleem wordt voor Vingegaard.''

Dat zou slecht nieuws zijn voor Remco, want dat zou betekenen dat hij het podium niet haalt. Hij krijgt wel lof voor zijn koerswijze binnen de eigen ploeg. Evenepoel ging op de Tourmalet niet over zijn toeren. ''Slim bekeken''', aldus Zak Dempster in HLN. ''Omdat je op dat stuk in La Mongie bedrogen kan uitkomen als je zwaar in het rood gaat.''

Dempster vond kloof op Vingegaard overbrugbaar

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Remco vond dat de groep waar hij later deel van uitmaakte Vingegaard had kunnen inhalen. ''In de situatie waarin ze stelselmatig inliepen op Vingegaard, miste ik toch a real commitment van de hele groep. Ook ik denk oprecht dat het mogelijk was om de kloof op Jonas te dichten.'' Dempster zei wel niet dat Lipowitz dan meer had moeten meewerken.