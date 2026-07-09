Scherpe Evenepoel stoort zich aan medevluchters en is zelfs boos op Lipowitz: "Dit zal besproken worden"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Scherpe Evenepoel stoort zich aan medevluchters en is zelfs boos op Lipowitz: "Dit zal besproken worden"
Foto: © photonews

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Weg sfeer. Remco Evenepoel wil een serieus gesprek bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Lipowitz weigerde voor hem de sprint aan te trekken toen er in hun groepje nog gespurt kon worden voor de derde plaats in de zesde Tourrit. Dat zint Evenepoel duidelijk niet.

Remco Evenepoel dacht duidelijk het zijne van het koersverloop bij zijn reactie bij Sporza en VTM NIEUWS. Begrijpelijk, want in de achtervolging op Vingegaard kreeg hij wel héél weinig steun. "Ik begrijp dat Sepp Kuss en Del Toro niet rijden. Dat is allemaal normaal. Lidl-Trek zat daar met twee renners en die wilden niet meteen rijden."

Dat zorgde voor wrevel. "Seixas begreep ook niet wat ze aan het doen waren. Ik dacht: wat heb je nog te verliezen? We moesten achttien kilometer rijden in de vallei. Als we meteen beginnen samenwerken, komen we misschien nog terug op Jonas Vingegaard. Ik denk wel dat hem dan konden terughalen. Als we naderden tot op 25 seconden, hadden er een paar weer het idee om te slepen."

Evenepoel vindt gebrek aan samenwerking jammer

Het was duidelijk geen optimale samenwerking. "Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn dat er een paar willen slepen. Dat was een gemiste kans." Zulke zaken komen erbij kijken in de Tour de France. Evenepoel stoorde zich overigens niet enkel aan bepaalde medevluchters maar ook aan zijn ploegmaat.

"Ik vroeg gewoon om een lead-out en die kreeg ik niet", onthulde Evenepoel de weigering van Lipowitz. "Ik ben terecht boos, denk ik wel. Ik heb in de Ronde van Catalonië dertig kilometer op kop gereden. Ik vraag om één kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dat maakte mij inderdaad wel boos. Dat zal wel eens goed besproken worden vanavond."

Boel op scherp bij Red Bull

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Zo staat de boel op scherp bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Vlak voor de Tour verklaarde Evenepoel nog dat hij negatieve energie wilde vermijden. Met al een derde, vierde en achtste plaats achter zijn naam in deze Tour laat hij zien dat hij in orde is en het niveau heeft om verder te strijden.  

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