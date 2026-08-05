‘Grote zorgen om Thibau Nys: dit is er aan de hand’

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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‘Grote zorgen om Thibau Nys: dit is er aan de hand’
Foto: © photonews
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De voorbereiding van Thibau Nys op de Vuelta hangt aan een zijden draadje. Een infectie heeft de Belgische topper op het slechtst mogelijke moment uit competitie gehaald, waardoor zijn deelname aan de Ronde van Spanje plots hoogst onzeker is.

Vuelta-droom plots op losse schroeven

Waar Thibau Nys de voorbije weken volop toewerkte naar de Vuelta, is zijn focus nu volledig verschoven naar herstellen. De renner van Lidl-Trek werd vlak voor de Clasica San Sebastián getroffen door een infectie, zo stelt Het Laatste Nieuws, en moest zijn Spaanse plannen abrupt opbergen. Daardoor is het onzeker of hij over ruim twee weken überhaupt aan de start van de Ronde van Spanje kan verschijnen.

Volgens vader Sven Nys is er voorlopig maar één prioriteit. "Eerst moet hij nu volledig herstellen", liet hij weten aan de krant. Pas wanneer de infectie volledig onder controle is en Nys opnieuw intensief kan trainen, zal duidelijk worden of een deelname aan de Vuelta nog haalbaar is.

Geen duidelijkheid over terugkeer

Binnen Lidl-Trek wordt voorzichtig omgesprongen met de situatie van de 23-jarige Belg. Er is voorlopig geen officieel wedstrijdprogramma uitgestippeld en ook over de aard van de infectie wordt weinig prijsgegeven. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws gaat het niet om mycoplasma, hoewel die diagnose aanvankelijk de ronde deed.

De verwachting is wel dat de infectie relatief snel kan verbeteren. Toch blijft timing de grote vijand. Elke gemiste trainingsdag weegt zwaar met het oog op een grote ronde als de Vuelta, waar Nys één van zijn belangrijkste doelen van het seizoen van had gemaakt.

Een seizoen vol tegenslagen

Het is niet de eerste keer dit jaar dat pech roet in het eten gooit. Na een indrukwekkende veldritwinter, waarin hij Belgisch kampioen werd en zowel EK-zilver als WK-brons veroverde, moest Nys in maart onder het mes vanwege een knieprobleem.

Die operatie kostte hem vrijwel het volledige voorjaar op de weg. Pas later maakte hij zijn rentree, maar sindsdien kwam hij amper aan een handvol wedstrijddagen. Nochtans leek hij na een stevige trainingsperiode opnieuw klaar om zijn vorm te tonen tijdens de Clasica San Sebastián en de Ronde van Burgos. Beide wedstrijden verdwenen uiteindelijk alsnog van zijn programma.

De klok tikt genadeloos

Voor Nys blijft de hoop leven dat hij tijdig fit geraakt, maar de realiteit oogt bijzonder lastig. De Vuelta start al op 22 augustus en een optimale voorbereiding lijkt steeds moeilijker te worden.

Binnen Lidl-Trek kiest men duidelijk voor voorzichtigheid. Niemand wil onnodige risico's nemen met een renner die de komende jaren nog een sleutelrol moet spelen. Daardoor blijft voorlopig vooral één vraag hangen: verschijnt Thibau Nys straks aan de start van de Vuelta, of krijgt zijn pechseizoen er opnieuw een bijzonder pijnlijke hoofdstuk bij?

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