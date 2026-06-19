"Van Aert is compleet vervangbaar": is deze uitspraak terecht, en door wie dan? Dit zijn de kandidaten

Het is inmiddels al een paar dagen bekend dat Wout van Aert de Tour de France zal missen door zijn elleboogblessure. Hij moet dus vervangen worden, maar door wie?

Het ontbreken van Van Aert zal door veel mensen worden beschouwd als een zware aderlating voor Visma-Lease a Bike. De waarde van Van Aert voor de ploeg is veel groter dan alleen het winnen van ritten. Hij kan Jonas Vingegaard op het vlakke uit de wind houden, hem door nerveuze finales loodsen en hem vanuit een ontsnapping ondersteunen.

Met zijn vermogen om zelf ritten te winnen, kan hij bovendien een druk bij Visma-Lease a Bike wegnemen. Dat is nu allemaal niet meer mogelijk. In het verleden zagen we Van Aert zelfs in de bergen een cruciale rol spelen, maar anno 2026 komen Matteo Jorgenson en Sepp Kuss eerder in aanmerking voor de rol van laatste klimmer voor Vingegaard.

Analist Benji Naesen kijkt toch kritisch naar de prestaties van Van Aert in de laatste edities van de Tour. "Wout van Aert was eigenlijk niet zo waardevol voor Visma-Lease a Bike in de laatste 2 edities in een rol ter ondersteuning van Vingegaard. Van Aert is compleet vervangbaar." Dat werpt toch een ander licht op deze kwestie.

Van Aert is voor zijn ploegmaats mentaal belangrijk, maar het klopt dat de helper in hem in de laatste Tour-edities minder bepalend was dan voorheen. Vingegaard uit de wind houden, kan Victor Campenaerts ook. Bovendien heeft Van Aert de afgelopen jaren regelmatig met blessures en andere fysieke problemen te maken gehad.

Het is dus de vraag of hij ooit nog zo’n cruciale rol kan spelen als in 2022 en 2023. De renner die deze rol volledig kan overnemen, is echter nog altijd niet opgestaan. Het is niet toevallig dat Vingegaard juist in 2022 en 2023 de Tour won. Visma had nood aan een Van Aert op zijn best, maar niemand anders kan Pogacar zo onder druk zetten.

Of het nu een zware aderlating is of niet, Visma-Lease a Bike moet Van Aert vervangen. Naast Vingegaard rijden ook Jorgenson, Armirail, Campenaerts, Kuss en Affini de Tour. Bij ProCyclingStats wordt ook Ben Tulett bij het lijstje voor de Tour gezet. Weten zij iets meer? Tulett richtte zich ook op de Vuelta en dat lijkt dan wel een zware combinatie.

Tulett en Hagenes potentiële vervangers

Tulett geldt als een optie, omdat hij zich goed ontwikkelt en deel uitmaakte van de ploeg die de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes won. Dat is niet onbelangrijk met het oog op de openingsploegentijdrit in Barcelona, al is Tulett in de eerste plaats een klimmer. Naesen is er voorstander van om Per Strand Hagenes in de Tour te laten starten.

De analist noemt het zelfs een 'must'. Hagenes is een groot talent en als hardrijder is zijn profiel op zijn minst vergelijkbaar met dat van Van Aert. In die optiek is de Noor een logische keuze, maar moet hij op zijn 22e al voor de leeuwen gegooid worden? "Een landgenoot van Hagenes die dit jaar al heeft verbaasd, is Jørgen Nordhagen.

Nordhagen en Kelderman worden ook genoemd

Nordhagen is echter nog jonger. Het andere uiterste is de mogelijkheid om de 35-jarige Wilco Kelderman op te roepen. Hij moest de Giro na een val al vroeg verlaten en zou daardoor in principe nog een grote ronde kunnen rijden. Bart Lemmen en Davide Piganzoli reden de Giro wel uit. Bij hen is vooral de vraag hoe fris ze momenteel nog zijn.