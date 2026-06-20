🎥 Emotionele overwinning en dubbelslag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

Florian Lipowitz heeft eindelijk opnieuw gewonnen. De Duitse kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe kroonde zich tot koning van de zware bergrit in de Ronde van Slovenië en kreeg daarbij de steun van ploegmaat Giulio Pellizzari.

Lipowitz breekt zijn zegeloze reeks

Florian Lipowitz heeft zijn eerste overwinning in twee jaar tijd beet. De 25-jarige Duitser won zaterdag de koninginnenrit van de Ronde van Slovenië en nam meteen ook de leiderstrui over.

Op de zware Vrsic-pas maakte Red Bull-BORA-hansgrohe opnieuw indruk. De Duitse ploeg controleerde de wedstrijd van begin tot einde en trok vol door op de slotklim.

Ploegmaat Pellizzari speelt perfecte helper

Zoals verwacht bleken Lipowitz en de Italiaan Giulio Pellizzari de sterkste klimmers van het peloton. Lipowitz plaatste enkele kilometers onder de top een versnelling en sloeg een mooie kloof.

In de technische afdaling kwam Pellizzari echter opnieuw aansluiten. Op de finishlijn koos de Italiaan ervoor om zijn ploegmaat de overwinning te gunnen. De Sloveense kampioen Jakob Omrzel werd op ruime afstand derde.

Belangrijke opsteker voor de Duitser

Voor Lipowitz betekent de overwinning veel. De Duitser groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde in het internationale wielrennen en eindigde vorig seizoen zelfs op het podium van de Tour de France.





Ook dit seizoen reed hij al sterk met ereplaatsen in onder meer Catalonië, het Baskenland en Romandië, maar een overwinning bleef uit. Zijn vorige individuele zege dateerde al van de zomer van 2024.

Leiderstrui lonkt naar eindwinst

Dankzij de ritzege neemt Lipowitz ook de leiding over in het algemene klassement. Hij telt vier seconden voorsprong op Pellizzari en meer dan een minuut op Omrzel.

Met nog één heuvelachtige etappe richting Novo mesto lijkt de Duitser uitstekend geplaatst om ook het eindklassement op zijn naam te schrijven. Na twee seizoenen zonder grote overwinning lijkt Lipowitz zo helemaal klaar om zijn sterke prestaties eindelijk opnieuw met een eindzege te belonen.