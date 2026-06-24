Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"
Foto: © photonews
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Pauli Blasi ging in no time van een relatief onbekende renster, naar een van de toppers in het vrouwenpeloton. De Spaanse beleeft haar jaar van de grote doorbraak en pakte al enkele mooie overwinningen. Maar haar honger lijkt zeker nog niet gestild.

Paula Blasi liet in het begin van het seizoen al enkele uitschieters noteren. Zo werd ze derde in het eindklassement van de Tour Down Under en vijfde in de Clásica Almería. Daarna volgende twee negende plaatsen in de Trofee Oro in Euro en de Brabantse Pijl.

Doorbraak in de Amstel

Maar haar grote doorbraak kwam er in de Amstel Gold Race. De Spaanse raakte voorop en maakte een solo van twintig kilometer knap af. Totaal tegen de verwachtingen in zette ze de Ardennenklassieker op haar naam.

Het bleek geen toeval te zijn. Blasi werd kort daarop derde in de Waalse Pijl en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. Daarna schitterde ze door in eigen land de Vuelta te winnen en de zege te pakken in Durango Durango Emakumeen Saria. Na een rit en de eindzege in zowel de CIC-Tour Féminin des Pyrénées en de Ronde van Catalonië is ze meteen uitgegroeid tot een grote naam.

Het gaat snel voor Blasi

Het gaat snel voor de renster van UAE Team ADQ. "Ik vind het nog steeds vreemd dat Vollering me begroet", zegt ze in een interview met EFE , geciteerd door MARCA. "Ik beschouw me nog steeds een beetje als een groentje."



Een groentje dat meteen haar plaats afdwong tussen de allergrootsten in het pak. Blasi trekt nu naar de Tour de France Femmes, waar ze ongetwijfeld met grote ambities aan de start zal verschijnen na haar eindzege in de Vuelta.

Grote honger

In de Vuelta moest ze  het niet opnemen tegen Demi Vollering, de beste wielrenster van het moment. Blasi staat voor een nieuwe test in haar nog prille wegcarrière, maar dat lijkt haar niet af te schrikken.

"Ik zweer je dat ik enorm veel honger heb", klinkt het strijdvaardig. Dat belooft alleen maar.

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