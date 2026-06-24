Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won
Foto: © photonews

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Demi Vollering is een van de meest succesvolle wielrensters in de geschiedenis. De Nederlandse smukte haar palmares dit jaar nog wat op met winst in de Giro d'Italia na een intense strijd met landgenote Anna van der Breggen. Dat gebeurde niet zonder de nodige mentale oorlogsvoering.

Vollering leek het onderspit te moeten gaan delven voor Van der Breggen, die met een mooie voorsprong aan de slotrit startte. Maar ze zette alles nog op zijn kop om uiteindelijk met de roze trui naar huis te gaan. 

Frodeno Going Mental

In de Frodeno Going Metal-podcast van voormalig triatleet Jan Frodeno doet Vollering uit de doeken hoe ze in de slotrit een mentaal spelletje speelde met Van der Breggen. Zo geeft ze aan dat ze elkaar als ex-ploegmaten door en door kennen.

"Ik weet bijvoorbeeld wat ze via de radio tegen Anna zeggen als we op een klim zitten en ze mij zo zien rijden. Je weet wel, met mijn mond open en een vertrokken gezicht. Dan roepen ze gegarandeerd via de radio: 'Kom op Anna, Demi staat op breken, dus geef niet op!'"

Spelletjes spelen

"Soms trek ik nou juist expres zo'n gezicht, zodat ze zéker denken dat ik al op mijn limiet zit. Soms probeer ik dus het tegenovergestelde te denken om een beetje met ze te spelen. Je kunt het spelletje ook andersom spelen."

Vollering geeft ook aan dat ze het initiatief bij Van der Breggen legde en haar concurrente letterlijk zei dat ze vrede had genomen met de tweede of de derde plaats. Van der Breggen hield de benen eerst nog stil, maar begon daarna toch te rijden. Het feit dat ze elkaar kennen was cruciaal.

Bluf of zelfverzekerdheid

"Ze is mijn ex-ploegmate, maar ook mijn ex-trainster", zegt Vollering. "Ze kent mij, mijn fysiologie en waar ik vandaan kom, beter dan wie dan ook. Zo'n uitspraak is dan ofwel de ultieme bluf, ofwel puur zelfverzekerdheid."

Vollering zette de scheve situatie nog helemaal recht en troefde Van der Breggen ultiem nog af in het eindklassement. Ze won zo na de Tour de France en de Vuelta ook de Giro. Maar dus niet zonder de nodige mentale oorlogsvoering.

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