Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"
Foto: © photonews

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Visma-Lease a Bike maakte eerder deze week zijn Tour-selectie bekend in een heuse liveshow op YouTube. De Nederlandse formatie moet het zonder Wout van Aert doen in La Grande Boucle en neemt ook geen enkele Nederlander mee. Dat kan voormalig profrenner Bobbie Traksel niet begrijpen.

Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Armirail, Davide Piganzoli en Jonas Vingegaard. Dat zijn de acht namen die het vanaf 4 juli in de ploegentijdrit in Barcelona zullen moeten doen voor Visma-Lease a Bike. Met die selectie wil de Nederlandse formatie Vingegaard aan een derde Tour-zege helpen.

Geen alleskunner zoals Van Aert

Piganzoli is de vervanger van de onfortuinlijke Van Aert, die afwezig is door een aanslepend elleboogletsel. Bobbie Traksel ziet dat Visma-Lease a Bike niet over een gelijkaardig profiel beschikt.

"Er is niet iemand zoals Wout van Aert, die alles kan", zegt de voormalige renner in de podcast Kop over Kop. "En dan ... Het is een Nederlandse ploeg ... Kom op, zeg. Neem gewoon een Nederlander mee naar de Tour de France."

"Je wil Rabobank overhalen om weer in de wielersport te komen. Dan ga je niet naar de Tour met een volledig buitenlandse ploeg. Eerlijk is eerlijk: op een gegeven moment stopt de Nederlandse liefhebberij voor deze ploeg als er geen Nederlanders worden meegenomen naar dit soort wedstrijden. Dan word je helemaal niet meer warm van die ploeg als het allemaal om Vingegaard gaat."

Kelderman of Lemmen

"Dat je gewoon een Nederlands  interview kunt krijgen uit die ploeg na de finish ... Het zou fijn zijn dat je niet naar een ploegleider hoeft te gaan, maar dat je gewoon bij Wilco Kelderman of zo terechtkunt." Waarna Traksel de namen laat vallen van (opnieuw) Wilco Kelderman of Bart Lemmen of als mogelijke Nederlandse renners bij Visma-Lease a Bike.

De ervaren Kelderman was vorige week nog actief in de Ronde van Zwitserland, waar hij elfde werd in het eindklassement. Ook Lemmen deed mee aan die rittenkoers, met een tiende plaats in de einduitslag als resultaat.

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Visma-Lease a Bike
Wilco Kelderman

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