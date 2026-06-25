Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Florian Lipowitz (links) deelt bij Red Bull het kopmanschap met Remco Evenepoel in de Tour. Iedereen verwacht dat zij de twee grote namen worden aan de Grand Départ, of rijdt Primoz Roglic toch ook nog de Tour?

Lipowitz heeft het in de Vlaamse Wielrijder & Biker over de rollen die de drie renners in het algemeen aannemen. "Remco is een toffe, open kerel die onwaarschijnlijk rap met de fiets kan rijden. Hij kan heel gefocust zijn, hij verliest niet graag, maar hij kan zich ook ontspannen. Als tijdrijder heeft hij zijn gelijke niet, ikzelf houd vooral van de lange cols."

Lipowitz voegt daar ook nog iets aan toe over de Sloveen in de ploeg. "Primoz Roglic is het bindmiddel tussen ons twee. Of de perfecte bliksemafleider. Het is maar hoe je het bekijkt." Dat is algemeen gesproken, maar hoe pakt Red Bull het aan in de Tour? "We gaan met Remco en Primoz proberen de proloogploegentijdrit in Barcelona te winnen."

Red Bull wil ploegentijdrit winnen en daar verder op bouwen

Als dat lukt, is er iets om op verder te bouwen. "We zijn binnen de ploeg met drie, wie de beste kaarten heeft mag ze trekken." Lipowitz zweert dat hij gerust voor een andere klassementsman wil werken als de situatie daarom vraagt. Hij is er daarnaast ook van overtuigd dat zowel Evenepoel als Roglic tot hetzelfde bereid zullen zijn.

U merkt het al: Lipowitz spreekt alsof Roglic deel uitmaakt van de Tour-selectie en dat is toch wel opvallend. Normaal rijdt Roglic immers de Tour niet, maar hij dook in de Sierra Nevada wel op aan de zijde van Evenepoel. Gaat Roglic naast de Vuelta dan toch ook voor de Tour? We zullen moeten afwachten of Lipowitz zich versproken heeft.

Kan Lipowitz kloof met Pogacar verkleinen?



Vorig jaar verraste Lipowitz vriend en vijand door achter Pogacar en Vingegaard de derde beste renner in koers te zijn. Lipowitz eindigde echter wel op 11 minuten van Pogacar. De uitdaging kan zijn om dit jaar die kloof kleiner te maken. Red Bull-CEO Denk doet uitschijnen dat Evenepoel toch een tikkeltje meer kopman is.