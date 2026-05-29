Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Remco Evenepoel heeft van de Ronde van Frankrijk een van de hoofddoelen gemaakt dit seizoen. Onze landgenoot mikt er op een knalprestatie, maar krijgt hij daarbij de steun van Primoz Roglic? Normaal gezien niet.

Evenepoel zal in de aanloop naar de Tour niet deelnemen aan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij kiest voor herstel en trainingen en wil zo in topvorm aan de start verschijnen van La Grande Boucle. Hij zal er het kopmanschap delen met Florian Lipowitz.

Sierra Nevada

Dat duo vertoeft momenteel op stage in de Sierra Nevada met enkele ploegmaats. Onder meer Maxim Van Gils en Gianni Vermeersch zijn er aanwezig. De Duitse formatie werkt in de Spaanse bergen aan de voorbereiding voor de Tour en mogelijk verblijft dus een deel van de Tour-kern in de Sierra Nevada.

Al is het moeilijk om conclusies te trekken. Red Bull-BORA-hansgrohe laat zeker niet het achterste van zijn tong zien wat de Tourselectie betreft en zal de definitieve ploeg pas kort voor de Le Grand Départ bekendmaken.

Roglic gespot

Wel opvallend: ook Primoz Roglic werd gespot in de Sierra Nevada. Dat schrijft WielerFlits. De Sloveen heeft de Tour aanvankelijk niet op zijn programma staan en zou normaal gezien enkel de Vuelta rijden. Daar mikt hij op een vijfde eindzege.

Het is niet duidelijk wat dat zou betekenen voor de Tour. Roglic zal normaal gezien geen deel uitmaken van de selectie en kiezen voor de Vuelta. Met Evenepoel en Lipowitz liggen de kopmannen voor de Tour al vast.