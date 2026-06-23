UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

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Mogelijk staan er meerdere Belgen namens Red Bull-BORA-hansgrohe aan de start van de Tour de France. Remco Evenepoel is sowieso van de partij, maar hoe zal het gedeelde kopmanschap met Florian Lipowitz worden ingevuld? En hoe zal de ploeg rond hen eruitzien?