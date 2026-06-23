UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is
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Mogelijk staan er meerdere Belgen namens Red Bull-BORA-hansgrohe aan de start van de Tour de France. Remco Evenepoel is sowieso van de partij, maar hoe zal het gedeelde kopmanschap met Florian Lipowitz worden ingevuld? En hoe zal de ploeg rond hen eruitzien?
Evenepoel kopman nummer 1 bij Red Bull
Ralph Denk, de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, heeft een persmoment gehouden. De Duitser is ingegaan op het gedeelde kopmanschap tussen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz in de komende Tour de France. De verdeling lijkt toch niet helemaal gelijk te zijn. "Remco is nog steeds de kopman en Florian Lipowitz is een beetje de tweede man", verrast Denk.
De sterke man aan het hoofd van de ploeg schaart zich dus volledig achter Evenepoel. "Maar op sportief vlak staan ze op gelijke hoogte", voegt Denk er wel aan toe. Is het dan op commercieel vlak dat Remco een streepje voor heeft? "Ze moeten het onderling op de weg uitvechten." De goede verstaander leert hieruit dat Red Bull met een van beiden het Tour-podium wil halen, maar toch het liefst met Evenepoel.
Mogelijk staan er meerdere Belgen namens Red Bull-BORA-hansgrohe aan de start van de Tour de France. Remco Evenepoel is sowieso van de partij, maar hoe zal het gedeelde kopmanschap met Florian Lipowitz worden ingevuld? En hoe zal de ploeg rond hen eruitzien?
Een antwoord op die vragen is er nog niet, maar de ploeg werkt wel met een longlist. Chief of Sports Zak Dempster lichtte onlangs een tipje van de sluier op in een gesprek met journalist Daniel Benson. "Als je naar de prestaties van Maxim kijkt, dan brengen die hem in een goede positie om geselecteerd te worden", heeft hij goed nieuws voor Van Gils.
Iets verrassender is de volgende uitspraak: "Jordi Meeus komt in aanmerking voor de Tour de France." De algemene verwachting is dat Red Bull geen sprinter meeneemt, vanwege de grote focus op het algemeen klassement. Veel hangt af van de evaluatie van de rittenkoersen van afgelopen week, zoals de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Slovenië.
Start beter voor Evenepoel en einde beter voor Lipowitz
De klassementsmannen beginnen als gelijkwaardige kopmannen aan de Tour, maar zijn wel verschillende typen renners. Dempster ziet een goede dynamiek tussen Evenepoel en Lipowitz en sprak met beiden in Sierra Nevada. "De start van de Tour ligt Remco iets beter en de latere fase van de Tour ligt Lipo iets beter. Zo zien ze het zelf ook."
Lipowitz sprak na zijn eindzege in de Ronde van Slovenië met Sportal en had het ook over de concurrentie in de Tour. "Ik denk dat Pogacar momenteel de beste renner is. In Zwitserland heeft hij opnieuw laten zien dat hij in goede vorm verkeert. Hij zal zeker de grote favoriet zijn. Ik denk dat Jonas Vingegaard ook supersterk zal zijn."
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Lipowitz verwacht ook sterk Red Bull
Red Bull zal daar als collectief zo goed mogelijk tegenstand aan moeten bieden. "Ik denk dat we een heel sterke ploeg hebben, zeker met Remco en mij." Evenepoel eindigde in 2024 als derde in de Tour, Lipowitz in 2025. Dit jaar lijkt de concurrentie om de laatste podiumplaats nog groter, met Seixas en Del Toro aan de start.
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