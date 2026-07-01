Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren!

Tadej Pogacar gaat normaal gezien de Tour de France winnen voor de vijfde keer. Daar is iedereen het toch op voorhand al over eens, al zijn er kapers genoeg op de kust. Hoog tijd om eens vooruit te blikken op wat komen gaat.

Het belangrijkste klassement na het algemeen klassement? Dat is en blijft toch de groene trui. Iets wat Tadej Pogacar nog niet heeft kunnen afvinken. Dit jaar dan maar? Dit seizoen wordt het zoals geweten opnieuw moeilijker voor Pogacar om de groene trui in Parijs te pakken.

We schreven al over de groene droom van Tadej Pogacar, de strijd om de bollen en de strijd om de witte trui van beste jongere. Maar er is natuurlijk dus ook nog de hoofdmoot: de strijd om het geel. Met een tweestrijd op papier, of komen er zich andere mensen roeren?

Wie doet Tadej Pogacar wat in de Tour de France 2026?

Zowel Tadej Pogacar als Jonas Vingegaard hebben in 2026 al heel mooie dingen laten zien. De Sloveen deed bijna alles wat hij aanraakte veranderen in goud - het blijft onwaarschijnlijk welke resultaten hij dit seizoen al allemaal heeft neergezet.

En Vingegaard van zijn kant? Die maakte ook indruk, want de Deen wist al de Giro d'Italia te winnen en heeft daardoor al iets minder druk op de ketel staan richting Tour De France. Of minstens een excuus als het bijvoorbeeld in de slotweek fysiek of conditioneel ietsje minder zou gaan.

Tadej Pogacar rijdt alles en iedereen aan flarden

Vorig jaar had Tadej Pogacar in de laatste week een iets mindere week, of zo leek het toch. En dus mogen we dromen van een spannende editie in 2026, want er kan altijd iets gebeuren met hem. Al beseft Vingegaard dat hij op zijn allerbest zal moeten zijn - en het feit dat hij Wout van Aert moet missen is alvast een slok op de borrel.



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Ondanks de 'mindere week' won Pogacar vorig jaar overigens de strijd om het geel nog steeds met vier minuten voorsprong op Vingegaard. En het nummer drie - Florian Lipowitz, ook nu een van de concurrenten/kandidaten om het brons te pakken - volgde zelfs al op elf minuten ...

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Op dit moment lijkt het deelnemersveld voor 2026 wel iets breder gestoffeerd dan dat van vorig jaar, toen we met Tobias Halland Johannessen op de zesde plaats en Jordan Jegat op de tiende plaats op meer dan een halfuur toch wel wat verrassingen op dat moment te zien kregen.

Alsof aanhaken en proberen al bijna genoeg was om de top-10 te halen. Benieuwd wie er in de bergritten deze keer op z'n minst iets zal proberen. Misschien moet het uit Belgische hoek komen? Remco Evenepoel en Florian Lipowitz zijn misschien wel sterker als duo dan Vingegaard alleen.

Wat kan toptalent Paul Seixas in zijn eerste Tour de France?

Alleen heeft Pogacar met Isaac Del Toro een zo mogelijk nog sterkere ploegmaat dan al de rest. Als Pogacar in een gekke bui zou besluiten in zijn dienst te rijden, dan zou Del Toro de Tour de France zeker kunnen winnen. Zo'n vaart zal het niet lopen, maar het podium is misschien wel mogelijk - hoe het team de ploegentijdrit zal aanvatten qua tactiek kan in dat oogpunt al van belang zijn.

En dan moeten we het natuurlijk ook zeker nog over toptalent Paul Seixas hebben. De Fransen gaan hem de komende weken ophemelen naar een ongezien niveau. Kan hij daar rustig onder blijven? Dan hebben we een uitdager extra, minstens met oog op de toekomst.

ONZE STERREN

**** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard - Isaac Del Toro

** Remco Evenepoel - Florian Lipowitz - Paul Seixas

* Juan Ayuso - Tobias Halland Johannessen - Richard Carapaz - Antonio Tiberi