Analyse Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen
Foto: © photonews
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Tadej Pogacar gaat normaal gezien de Tour de France winnen voor de vijfde keer. Daar is iedereen het toch op voorhand al over eens, al zijn er kapers genoeg op de kust. Maar er staan tijdens de Tour de France nog een aantal andere zaken op het spel. Hoog tijd om ook daar eens vooruit te blikken.

Groene Trui

Het belangrijkste klassement na het algemeen klassement? Dat is en blijft toch de groene trui. Iets wat Tadej Pogacar nog niet heeft kunnen afvinken. Dit jaar dan maar? Dit seizoen wordt het zoals geweten opnieuw moeilijker voor Pogacar om de groene trui in Parijs te pakken. Er zullen in de nieuwe Tour de France in de vlakke ritten niet langer één, maar wel twee tussensprints zijn onderweg.

En aan de streep kan een renner liefst 70 punten pakken. Ook de ereplaatsen zullen rijkelijker bediend worden: 70-50-40-35-30-26-24-22-20-18 voor de top-10. Daarmee wordt het voor Pogacar duidelijk opnieuw heel wat moeilijker om te blijven dromen van een groene trui. De kloof met Milan zou vorig jaar ongeveer dubbel zo groot zijn geweest met de puntentelling van dit jaar. 

Tadej Pogacar
© photonews

En dus maken sommige renners zich al zorgen. Dat Tim Merlier zich al zorgen maakt als snelste man van het peloton? Dat is mogelijk veelzeggend. Want wat als Tadej Pogacar daardoor nog extra hard gaat koersen, om zo sprinters naar huis te rijden? 

Het geeft wat extra pigment aan de strijd om de groene trui, die normaal gezien toch een prooi voor een sprinter lijkt te gaan worden. Tim Merlier is misschien wel de snelste van allemaal, maar heeft het moeilijker dan pakweg Jasper Philipsen om over de bergen te raken. En dan zijn er nog een paar van die types die volgens ons wel wat kans maken.

Onze sterren

**** Jasper Philipsen
*** Mads Pedersen - Tadej Pogacar
** Tim Merlier - Biniam Girmay - Mathieu van der Poel
* Olav Kooij - Milan Fretin - Dorian Godon - Arnaud De Lie

Bolletjestrui

Wie de bolletjestrui dit jaar kan winnen, zou ook meteen aanspraak kunnen maken op de meest strijdlustige renners. De rittenkapers proberen elk jaar met vele aanvallen in de bergen nummertjes op te zetten om zo een rit te winnen, en passant de bolletjestrui te veroveren en als het kan die tot in Parijs mee te nemen.

Alleen is het klassement ook gebouwd op de dubbele punten voor aankomsten bergop bij de zwaarste bergen, waardoor ook de klassementsmannen steeds meer aanspraak maken op dat klassement. Tadej Pogacar won de bergtrui al drie keer, ook Jonas Vingegaard won hem al eens in 2022. Opmerkelijk: met Giulio Ciccone (Lidl-Trek, winnaar in 2023), Lorenzo Fortunato (Astana) en Mikel Landa (Soudal Quick-Step) zijn er al een paar van de kandidaten gewoon niet bij, want zij starten niet.

Paret Peintre - Lenny Martinez
© photonews

Topfavorieten zijn dan ook de klassementsmannen (Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Seixas, Lipowitz), aangevuld met nog een paar mannen die er specifiek kunnen of willen voor gaan. Als Carapaz geen klassementsambities heeft, kan hij een gevaarlijke pion worden. Of schuift Pogacar zijn ploegmaat Del Toro naar voren om samen met hem het podium op te raken? 

Carapaz heeft alvast aangegeven dat hij voor de bergtrui wil gaan. En dat heeft ook Valentin Paret-Peintre aangegeven. Hij lijkt op die manier ook meteen een van de grote favorieten te gaan worden. En vorig seizoen was Lenny Martinez de man die het langst weerstand bood aan Pogacar richting bollen.

Onze sterren

**** Tadej Pogacar
*** Richard Carapaz - Valentin Paret-Peintre
** Jonas Vingegaard - Lenny Martinez - Isaac Del Toro
* Florian Lipowitz - Paul Seixas - Remco Evenepoel - Michael Storer

Witte trui

De strijd om de witte trui zou dit jaar ook zomaar de strijd om het podium kunnen worden. Als je Pogacar op 1 zet en Vingegaard op 2 voor de gele trui, dan komen daarna heel wat renners in aanmerking voor de derde plaats én het wit.

Remco Evenepoel is net 'te oud' voor dit klassement, maar met Paul Seixas, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Kévin Vauqelin zijn er meer dan genoeg gegadigden voor de witte trui. Of gaat Lenny Martinez dit jaar voor een klassement? Als Belgen kunnen we hopen op Cian Uijtdebroeks, maar tegen al dat geweld lijkt dat moeilijk te worden. 

Onze sterren

**** Isaac del Toro
*** Paul Seixas - Juan Ayuso
** Lenny Martinez - Kévin Vauqelin - Cian Uijtdebroeks
* Antonio Tiberi - Davide Piganzoli -  Luke Tuckwell - Alex Baudin

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