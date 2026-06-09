Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste
Foto: © photonews

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Tadej Pogačar heeft in de Tour de France zowat alles al gewonnen, maar één prijs ontbreekt nog op zijn palmares: de groene trui. Net die uitdaging lijkt dit jaar groter dan ooit, want de organisatie heeft het puntenklassement grondig aangepast.

Eén trui ontbreekt nog

Tadej Pogačar verzamelde de voorbije jaren zowat alle onderscheidingen die een Tourrenner kan dromen. De Sloveen won meermaals het eindklassement en veroverde onderweg ook de gele, bolletjes- en witte trui. Alleen de groene trui ontbreekt nog in zijn indrukwekkende erelijst. Dat is opmerkelijk, want Pogačar is een van de weinige renners die zowel kan sprinten, klimmen als tijdrijden. Door zijn veelzijdigheid sprokkelt hij regelmatig punten in vlakke en heuvelachtige ritten. Toch slaagde hij er nog nooit in om het puntenklassement te winnen. En dat lijkt dit jaar nog moeilijker te worden.

Tour sleutelt aan het puntenklassement

De organisatie van de Tour de France heeft het systeem voor de groene trui aangepast. De verschillen tussen de verschillende plaatsen aan de aankomst worden groter, waardoor pure sprinters meer voordeel kunnen halen uit massasprints.

Wie een rit wint, krijgt dus relatief meer punten dan de achtervolgers. Dat maakt het lastiger voor klassementsrenners om via regelmaat en sterke prestaties in uiteenlopende ritten de groene trui te veroveren.

Voor Pogačar betekent dat een extra uitdaging. Hij kan uiteraard ritten winnen, maar zal het moeten opnemen tegen specialisten die vrijwel dagelijks op zoek gaan naar sprintpunten.

Past Pogačar in het rijtje?

De voorbije vijf jaar werd de groene trui telkens gewonnen door renners met een uitgesproken sprintprofiel. Wout van Aert zorgde in 2022 nog voor een uitzondering dankzij zijn enorme veelzijdigheid, maar verder domineren snelle mannen als Biniam Girmay, Jasper Philipsen, Sam Bennett en Mark Cavendish het palmares.

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Pogačar zou dus een opvallende winnaar zijn. Al heeft hij in het verleden al bewezen dat hij op verschillende terreinen kan uitblinken. Bovendien zou een groene trui perfect passen bij zijn aanvallende manier van koersen. De Sloveen laat zelden een kans liggen om een rit te winnen en schuwt geen enkel terrein.

Historische uitdaging wacht

Mocht Pogačar er toch in slagen om de groene trui te winnen, dan zou hij een bijzonder hoofdstuk aan zijn carrière toevoegen. De laatste Tourwinnaar die ook het puntenklassement op zijn naam schreef, was Eddy Merckx. De Belgische wielerlegende deed dat zelfs meerdere keren en bewees daarmee zijn uitzonderlijke veelzijdigheid.

Sindsdien zijn de specialisaties in het peloton almaar groter geworden. Sprinters, klimmers en klassementsrenners focussen steeds meer op hun eigen doelen, waardoor een dubbelslag steeds moeilijker wordt.

Voor Pogačar vormt dat misschien net een extra motivatie. Hij heeft al bewezen dat hij records kan breken en historische prestaties kan neerzetten.

De groene trui winnen én tegelijk meestrijden voor een nieuwe eindzege zou door de recente aanpassingen aan het puntenklassement moeilijker zijn dan ooit. Maar als er één renner in het huidige peloton is die zo'n schijnbaar onmogelijke opdracht kan waarmaken, dan is het wellicht Tadej Pogačar. Zijn jacht op de enige ontbrekende Tourtrui belooft dan ook een van de boeiendste nevenverhalen van deze Tour de France te worden.

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