Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

Iedereen vraagt zich af hoe Paul Seixas het er vanaf zal brengen in zijn allereerste Tour de France. Het Franse goudhaantje wordt op zijn negentiende voor de leeuwen gegooid en moet de Franse Tour-hoop doen herleven. In de aanloop naar La Grande Boucle heeft hij naar verluidt keihard gewerkt.

Paul Seixas maakte dit jaar al grote indruk door onder meer de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl te winnen. Nu hoopt de kopman van Decathlon CMA CGM voor het eerst te schitteren in de Tour de France.

Seixas heeft heel veel getraind

Seixas viel in de Tour Auvergne-Rhône Alpes en moest uit koers stappen. "Ik heb geen nieuws over Paul, maar ik denk dat hij wel in orde is", zegt ploegmaat Sander De Pestel in de podcast Radio Stelvio.

Volgens De Pestel heeft Seixas keihard gewerkt om zijn Tour-droom waar te maken. "Ik vind dat hij echt héél veel getraind heeft voor de Tour Auvergne-Rhône Alpes. Tiesj zei nog dat hij Vingegaard nooit zó hard heeft zien trainen als Paul."

Drie weken top?

"Ik hoop niet dat het te veel geweest is. De tijd gaat het uitwijzen...", voegt De Pestel toe. Seixas is de uitgesproken kopman van zijn ploeg en zal voluit voor een goed klassement gaan.



In de Ronde van het Baskenland bewees hij al tot de wereldtop te behoren in een rittenkoers van een week, maar drie weken vergen uiteraard een nog grotere inspanning van een renner. De tijd zal het uitwijzen, zoals De Pestel al aanhaalde.