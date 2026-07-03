Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"
Foto: © photonews

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UAE Team Emirates-XRG lijkt de te kloppen poeg te worden in de Tour de France. Het team rekent op kopman Tadej Pogacar, maar ook op Isaac del Toro. De Mexicaan maakt zijn debuut in La Grande Boucle.

Del Toro toonde onlangs zijn uitstekende vorm door de Tour Auvergne-Rhône-Alpes naar zijn hand te zetten. Hij pakte er uit in de twee laatste ritten en won het eindklassement.

Tirreno-Adriatico en UAE Tour

Daarvoor had hij ook al Tirreno-Adriatico en de UAE Tour gewonnen. Daardoor zijn de verwachtingen in de Tour hoog. Del Toro moet Pogacar bijstaan en mag zelf ook mikken op een goed klassement.

"Eerlijk gezegd verwacht ik een heel zware en slopende koers", vertelde de Mexicaan op een persbabbel, geciteerd door In de Leiderstrui. "Het zou me niet verbazen als we deze drie weken veel gaan meemaken."

Tactisch is elke dag belangrijk

"Tactisch gezien zal elke dag heel belangrijk worden. Maar ik ben zonder twijfel heel enthousiast om de sport op deze manier te beleven. Dit is iets waar ik al op hoop sinds ik voor het eerst op de fiets stapte."


Del Toro is naar eigen zeggen enthousiast, maar ook zenuwachtig. Zijn eerste Tour kan er meteen een worden voor de geschiedenisboeken. Als Pogacar wint, pakt hij namelijk zijn vijfde eindzege en voegt hij zich (nog wat meer) bij de allergrootsten in de wielersport. Del Toro en co weten dus wat hen te doen staat.

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