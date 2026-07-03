Jasper Philipsen stellig na wijziging Tour-reglement: "Dat lijkt mij onmogelijk"

Jasper Philipsen is een van de snelste mannen in het peloton en hoopt dat de drie komende weken opnieuw te bewijzen in de Tour de France. Onze landgenoot wil meestrijden om het groen, maar ziet dat je dit jaar om kans te maken zeker een rit moet winnen.

De regels voor de puntentrui zijn namelijk aangepast. In plaats van de gebruikelijke 50 punten aan de finish van de sprintersritten liggen er nu 70 punten te rapen. Een rit winnen wordt zo extra belangrijk. Dat denkt ook Jasper Philipsen.

Groen zonder ritwinst is onmogelijk

"We hebben in het verleden al gezien dat je groen kan pakken zonder ritwinst, maar nu lijkt mij dat onmogelijk", wordt de sprinter vanop een persmoment geciteerd door Sporza. "Het zal nodig zijn om een rit te winnen. Wij moeten vanaf de 5e rit klaar zijn. Dat wordt een eerste echte test voor de snelle mannen."

De tussensprints verliezen niet aan belang, denkt Philipsen. "Neen, want ook daar kan je meer punten verdienen dan vroeger. Die verschillen lopen op, al blijft ritwinst natuurlijk belangrijk."

Perspectief in Parijs

De sprinter van Alpecin-Premier Tech ziet ook perspectief in Parijs, ondanks dat de Montmartre nog altijd in het parcours ligt. "Als sprinter blijf je sowieso gemotiveerd tot in Parijs. Daar ligt nog altijd een kans, want Montmartre ligt iets verder van de finish", zegt Philipsen.

"Parijs is op zich altijd een doel, maar dat wordt nog groter als je er als sprinter kan winnen. Die aanpassing biedt dus perspectief voor renners zoals wij."





Een korte Tour in 2025

Philipsen weet wat het is om een Tour-rit te winnen. Hij won er al tien in zijn carrière, waaronder de openingsrit van de editie van vorig jaar. De Tour van 2025 was echter van korte duur voor de renner uit Mol.

Philipsen kwam zwaar ten val in de derde etappe en moest noodgedwongen opgeven. Hij liep een sleutelbeenbreuk op, maar stond half augustus al aan de start van de Ronde van Denemarken.